اجرای پروژه لوله‌گذاری و بهسازی معابر سهرابیه برای مقابله با آب‌گرفتگی
مدیر منطقه ۳ شهرداری کرج از اجرای پروژه لوله‌گذاری برای جمع‌آوری آب‌های سطحی و بهسازی معابر شهرک سهرابیه خبر داد و گفت این اقدام با هدف ساماندهی معابر و جلوگیری از آب‌گرفتگی در این محله انجام شد.

به گزارش ایلنا از البرز، حمید صفدری با اشاره به اجرای پروژه لوله‌گذاری و بهسازی معابر سهرابیه برای مقابله با آب‌گرفتگی، اظهار کرد: عملیات حفاری، لوله‌گذاری، جدول‌گذاری و آسفالت در معابر پرتردد سهرابیه به پایان رسیده و این پروژه بخشی از برنامه‌های مدیریت شهری برای ساماندهی و دفع آب‌های سطحی است.

وی با تأکید بر اهمیت اجرای طرح‌های پیشگیرانه در معابر افزود: تکمیل این پروژه می‌تواند در بارش‌های آینده نقش مؤثری در دفع سریع آب‌های سطحی داشته باشد و شرایط تردد شهروندان را در روزهای بارانی بهبود بخشد.

مدیر منطقه ۳ شهرداری کرج ابراز امیدواری کرد: با اجرای اینگونه اقدامات، مشکلات آب‌گرفتگی در محلات کاهش یافته و رضایت شهروندان از خدمات مدیریت شهری افزایش یابد.

