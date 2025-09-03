به گزارش ایلنا از البرز، حمید صفدری با اشاره به اجرای پروژه لوله‌گذاری و بهسازی معابر سهرابیه برای مقابله با آب‌گرفتگی، اظهار کرد: عملیات حفاری، لوله‌گذاری، جدول‌گذاری و آسفالت در معابر پرتردد سهرابیه به پایان رسیده و این پروژه بخشی از برنامه‌های مدیریت شهری برای ساماندهی و دفع آب‌های سطحی است.

وی با تأکید بر اهمیت اجرای طرح‌های پیشگیرانه در معابر افزود: تکمیل این پروژه می‌تواند در بارش‌های آینده نقش مؤثری در دفع سریع آب‌های سطحی داشته باشد و شرایط تردد شهروندان را در روزهای بارانی بهبود بخشد.

مدیر منطقه ۳ شهرداری کرج ابراز امیدواری کرد: با اجرای اینگونه اقدامات، مشکلات آب‌گرفتگی در محلات کاهش یافته و رضایت شهروندان از خدمات مدیریت شهری افزایش یابد.

