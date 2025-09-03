لاین رفت تقاطع غیرهمسطح امام حسین (ع) رشت زیر بار ترافیک رفت

به گزارش ایلنا از رشت، امروز لاین رفت تقاطع غیرهمسطح امام حسین (ع) در شهر رشت با حضور آیت‌الله رسول فلاحتی نماینده ولی فقیه در گیلان، مسعود نصرتی معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، هادی حق‌شناس استاندار گیلان، مجید الهیان رئیس کل دادگستری استان گیلان و جمعی از مسئولان و مدیران استانی و شهری به بهره‌برداری رسید.

این پروژه به عنوان یکی از بخش‌های مهم طرح میثاق شهری، در راستای بهبود شبکه معابر و کاهش بار ترافیکی مرکز استان طراحی و اجرا شده است.

تقاطع غیرهمسطح امام حسین (ع) در طول حدود ۵۰۰ متر و در دو لاین موازی احداث شده است که لاین رفت امروز به طور رسمی زیر بار ترافیک رفت و لاین برگشت با پیشرفت ۳۰ درصد در دست ساخت است.

با اجرای این پروژه،تردد در یکی از نقاط پرترافیک رشت تسهیل شده و بخشی از مشکلات ترافیکی مرکز شهر کاهش می‌یابد.

این اقدام در چارچوب مصوبات طرح جامع ترافیکی شهر رشت صورت گرفته است و می‌تواند زمینه‌ساز توسعه و بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل شهری در آینده نزدیک باشد.

اجرای پروژه‌های عمرانی در سایه همکاری شورا و شهرداری با قدرت ادامه دارد

رحیم شوقی صبح امروز چهارشنبه در مراسم افتتاحیه لاین رفت تقاطع غیرهمسطح امام حسین(ع) رشت ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان اظهار کرد: همزمان با دومین کنگره ۸ هزار شهید گیلان لاین اول تقاطع امام حسین(ع) که به طول حدود ۵۰۰ متر و در دو لاین جداگانه با عرض هر لاین ۸ متر طراحی و احداث شده است، امروز به طور رسمی زیر بار ترافیک رفت.

وی افزود: این پروژه با پیشرفت فیزیکی ۱۰۰ درصدی در لاین رفت و بیش از ۳۰ درصد پیشرفت در لاین دوم، بخشی از برنامه‌های طرح جامع ترافیکی شهر رشت است که در مدت قراردادی ۲۴ ماهه و با پیمانکاری شرکت سازکار به مدیریت مهندس محمودپور در حال اجرا است.

شهردار رشت تصریح کرد: لاین موجود کمربندی شهر که حدود ۳۰ سال پیش ساخته شده است، به دلیل حجم بالای تردد به ویژه تریلی‌ها، دچار مشکلات عدیده ترافیکی شده که اجرای این پروژه و طرح‌های مشابه در قالب کمربندی جدید، گامی مؤثر در کاهش بار ترافیکی شهر خواهد بود.

شوقی همچنین به برنامه‌های شهرداری برای اجرای فاز اول کمربندی جدید رشت اشاره و تأکید کرد: با اعتبار داخلی شهرداری عملیات اجرایی این فاز آغاز شده اما برای تکمیل آن نیازمند همکاری و حمایت از اعتبارات ملی هستیم.

وی در ادامه از همکاری تمامی دستگاه‌های مرتبط، استانداری، دادگستری، راهور، امور مالیاتی، شورای اسلامی شهر و دیگر عوامل اجرایی قدردانی کرد و گفت: با همدلی و همراهی تمامی مجموعه‌ها، پروژه‌های عمرانی متعددی در سطح شهر در حال اجرا است که در سال جاری به تدریج به بهره‌برداری خواهند رسید.

