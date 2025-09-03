آغاز به کار نخستین مجتمع حقوقی مراجع حل اختلاف کارگری و کارفرمایی کشور در شیراز
نخستین مجتمع حقوقی مراجع حل اختلاف کارگری و کارفرمایی کشور با حضور معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شیراز آغاز بهکار کرد.
به گزارش ایلنا، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این موضوع که ۹۵ درصد کارگران کشور قرارداد موقت دارند، گفت: این موضوع نشان از امنیت شغلی پایین دارد.
پروانه رضایی اظهار کرد: در جامعهای زندگی میکنیم که تحتتاثیر شرایط سخت تحریم و مشکلات اقتصادی قرار داریم.
وی با بیان اینکه در هیچ کجای دنیا سالی ۵٠٠ هزار نفر شکایت در حوزه روابط کار نداریم، گفت: سال گذشته تنها در فارس ١٦ هزار نفر شکایت کرده بودند.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با طرح سوالی مبنی بر اینکه آیا اختلافاتی که مطرح میشود دستهجمعی است یا فردی؟ عنوان کرد: ٨٠ درصد شکایات طرح شده فردی است.
رضایی با بیان این موضوع که یکسری مسائل داریم که بهتنهایی نمیتوانیم آنها را حل کنیم، تاکید کرد: افزایش شکایات به نفع اشتغال، تولید و توانمندی کارفرمایان در کشور نیست؛ اختلافات انرژی زیادی از ادارات و کارفرمایان میگیرد.
وی ادامه داد: کارفرمایان نشان دادهاند که در شرایط سخت و جنگی به حلوفصل مشکلات کارگری کمک کردهاند لذا نگرش ما باید بر این باشد که مسائل و مشکلات این حوزه را حل کنیم تا به اختلاف کشیده نشود.
این موضوع نشان از امنیت شغلی پایین دارد؛ ٦٠-٧٠ درصد کارگران در کشور حداقل مزد را دریافت میکنند.
رضایی با بیان اینکه در چنین جامعه بحران زدهای این میزان شکایات چه دلیلی دارد؟ گفت: تلاش شود تا قراردادها از حالت موقت بیرون بیاید.
وی همچنین خطاب به مدیرکل تعاون فارس، گفت: در مجتمع حقوقی مراجع حل اختلاف کارگری و کارفرمایی اجازه حضور دلالان داده نشود؛ بیشترین سوءاستفاده مربوط به دلالان جلوی در ادارات است.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه کارفرماها از بهرهوری خارج شدهاند، عنوان کرد: مدل شکایت هیچ کشوری مانند ما نیست و ضرورت دارد که ورودی شکایات کنترل شود.
رضایی با بیان این موضوع که شکایت بالا نشان از مریض بودن کشور دارد، تاکید کرد: باید از کار حفاظت کرد و اگر در کارگاهی، کار از بین رفت همه ما مقصریم.
وی در خاتمه سخنانش گفت: این مجتمع چند کارکرد خوب دارد، ازجمله سازش میان تشکلهای کارگری و کارفرمایی است که اگر این مهم انجام شود، شکایت و تشکیل پرونده نخواهیم داشت.
هیچ تناسبی بین بازرسان و تعداد کارگاههای موجود در فارس نداریم
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس نیز در این مراسم گفت: یک میلیون و ٣٢٠ هزار نفر از جمعیت فارس شاغل و ١٠٩ هزار نفر هم بیکار هستند.
سعید بیاری، ادامه داد: ٧٧ هزار کارگاه در استان دارای کد بیمه تامین اجتماعی هستند.
بیاری همچنین با اشاره به وجود ٤٤ کارگاه دارای حقوق معوقه در استان، عنوان کرد که با حل مشکل ١٠ مورد آن، اکنون به ٣٤ کارگاه رسیده است.
وی به فرآیند بازرسی بهموقع از کارگاههای ساختمانی هم اشاره و خاطرنشان کرد: هیچ تناسبی بین بازرسان و تعداد کارگاههای موجود در فارس نداریم.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس با بیان این موضوع که ۵۵ درصد حوادث ناشی از کار در کارگاههای ساختمانی رخ میدهد، تصریح کرد: در این راستا طرح همیار بازرس کار در کارگاههای ساختمانی در دستور کار قرارگرفته تا تعداد سوانح در کارگاهها کاهش یابد.
بیاری اضافه کرد: با سازمان نظام مهندسی استان نیز به توافق رسیدیم تا دانشجویان رشته فنی عمرانی از سال سوم تحصیل با معرفی نامه اداره کل تعاون در پروژههای نظام مهندسی حضور یابند که تفاهمنامه آن در دهه فجر امسال اجرایی میشود.
وی درخصوص مجتمع حقوقی مراجع حل اختلاف کارگری و کارفرمایی هم گفت: یکی از رسالتهای وزارت تعاون، صیانت از نیروی کار است و ادارهکل تعاون فارس در این راستا نسبت به احداث ساختمانی ۵ طبقه با بهرهگیری از دانش روز اقدام کرد.
به گفته مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس؛ واحدهای ثبت ثنا، شکایات، اجرای احکام، واحدهای مشاوره و معاضدت حقوقی و …در این مجتمع استقرار پیدا خواهد کرد.
بیاری به استقرار واحد بازنگری در این مجتمع نیز اشاره و بیان کرد: هدف ما از احداث این مجتمع متمرکز کردن فعالیتهای حوزه دادرسی کار به منظور سهولت دسترسی ذینفعان، افزایش کیفیت رسیدگی و کاهش طول رسیدگی با راهاندازی شعب متعدد مراجع، توسعه نظارت و افزایش سلامت و کاهش حواشی و مداخلات نظام اداری، ایجاد شان و تشخص حقوقی شایسته برای نظام دادرسی کار و گسترش فرهنگ سازش از طریق هیاتهای صلح در همکاری با نظام قضایی است.
مدیرکل امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری فارس نیز در این جلسه به وجود کمیسیون کارگری در شورای تامین اشاره و بیان کرد: عمده مسائل این کمیسیون به حوزه روابط کار باز میگردد.
سید کمال علوی خاطرنشان کرد: با حضور در کارخانهها تلاش شده تا به موضوعات کارگری رسیدگی شود که خوشبختانه موفقیتهایی هم در این باره کسب شده است.
وی با بیان اینکه در دنیای کار و تجارت رابطه بین کارگر و کارفرما از اهمیت ویژهای برخور دار است، چرا که این مهم پایهگذار توسعه، رشد و بالندگی فردی و اجتماعی در هر جامعهای است، عنوان کرد: توجه به حوزه کارگری موجب ترقی و توسعه یافتگی هر نظامی میشود.
مدیرکل امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری فارس ادامه داد: بین کارگر و کارفرما مشکلاتی نظیر دستمزد، حقوق، شرایط کاری و …ایجاد میشود که عدم حل آنها منجر به چالشهایی میشود که حل اختلافات را در واحدهای بالادستی را به دنبال خواهد داشت.
علوی با تاکید بر این نکته که اگر حل این اختلافات از مسیر درست دنبال شود به حفظ حقوق افراد و اجرای عدالت کمک میشود، گفت: انتظار است در مسیر کار واحدی جهتی آگاهی بخشی به کارگران و کارفرمایان در این مجتمع راهانداری شود و همچنین صدور آراء مبتنی بر قوانین عادلانه باشد.