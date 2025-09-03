خبرگزاری کار ایران
اجرای ارکستر موسیقی ملی ایران در رشت با حضور جمعی از بزرگان موسیقی

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان از اجرای ارکستر موسیقی ملی ایران در روزهای ۱۴ و ۱۵ شهریور در باغ موزه دفاع مقدس و تالار مرکزی رشت خبر داد.

به گزارش ایلنا از رشت، ارکستر موسیقی ملی ایران به با حضور برجسته‌ترین استادان و نوازندگان کشور، هم‌زمان با برگزاری دومین کنگره ملی سرداران، امیران و هشت‌هزار شهید استان گیلان، طی دو شب در شهر رشت روی صحنه خواهد رفت.

امیرحسین طاهری، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان با اعلام این خبر گفت: «هنر موسیقی در فرهنگ ایرانی همواره حامل پیام‌های متعالی بوده است و امروز خوشحالیم که در کنار پاسداشت مقام والای شهیدان و سرداران سرافراز گیلان، میزبان یکی از مهم‌ترین رویدادهای موسیقی ملی کشور در رشت هستیم.»

وی تصریح کرد: براساس برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، نخستین اجرا در روز چهاردهم شهریورماه ساعت ۱۹:۳۰ در باغ‌موزه دفاع مقدس رشت و دومین اجرا نیز روز پانزدهم شهریورماه ساعت ۱۹:۳۰ در تالار مرکزی رشت، میزبان دوستداران موسیقی خواهد بود.

طاهری افزود: این اجرا با حضور جمعی از بزرگان موسیقی کشور و هنرمندان شاخص گیلانی در قالب ارکستر موسیقی ملی ایران انجام می‌گیرد و قطعاتی فاخر و ماندگار از موسیقی ایرانی با تنظیم و اجراهای ویژه به روی صحنه خواهد رفت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان با تأکید بر ضرورت مشارکت عمومی در این رویداد خاطرنشان کرد: «ورود برای عموم آزاد است، اما به منظور برنامه‌ریزی و تسهیل در حضور میهمانان گرامی، دریافت بلیت رایگان از طریق تارنمای ایران‌کنسرت مسیر گردیده است.»

این برنامه فرهنگی–هنری به همت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان، ستاد کنگره سرداران، امیران و هشت‌هزار شهید استان گیلان، بنیاد رودکی و مؤسسه فرهنگی و هنری کرشمه برگزار می‌شود.

