رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی عنوان کرد؛

تقاطع غیرهمسطح و بازگشایی معابر رشت در مراحل پایانی / فراخوان ۴۰ پروژه سرمایه‌گذاری در شهر رشت

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر رشت گفت: در راستای نامگذاری امسال به عنوان «سال حمایت از سرمایه‌گذاری» از سوی مقام معظم رهبری، شهرداری رشت با برگزاری جلسات تخصصی، طرح‌های متنوعی به‌ویژه در حوزه گردشگری و زیرساخت آماده فراخوان کرده و امید است بزودی به مرحله اجرا برسند‌.

به گزارش ایلنا از رشت، مسعود عباس‌نژاد، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به پیشرفت پروژه‌های زیرساختی شهر گفت: همکاری شورا و شهرداری در دوره ششم، زمینه‌ساز اجرای طرح‌های مهم عمرانی و سرمایه‌گذاری شده است.

عباس‌نژاد با بیان اینکه پروژه‌های تقاطع غیرهمسطح نیروی دریایی شهدای هفت آذر، یک لاین تقاطع امام حسین (ع) و محور ژ۵ شهید سلیمانی در مراحل پایانی قرار دارند، اظهار کرد: این پروژه‌ها بخشی از طرح بزرگ «میثاق» هستند که با هدف کاهش بار ترافیکی و ارتقای زیرساخت‌های شهری در‌ دستور کار مدیریت شهری قرار گرفت و به زودی آماده بهره‌برداری خواهند شد.

وی همچنین از آماده بودن ۴۰ پروژه شاخص سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف خبر داد و افزود: در راستای نامگذاری امسال به عنوان «سال حمایت از سرمایه‌گذاری» از سوی مقام معظم رهبری، شهرداری رشت با برگزاری جلسات تخصصی، طرح‌های متنوعی به‌ویژه در حوزه گردشگری و زیرساخت آماده فراخوان کرده و امید است بزودی به مرحله اجرا برسند‌.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا با اشاره به پروژه‌های بازگشایی معابر تصریح کرد: محور سعدی به سرگل پس از اتمام مراحل تملک به زودی وارد فاز اجرایی می‌شود، مسیر گلزاران به شهرک فرهنگیان آماده آسفالت و بهره‌برداری است و پروژه مسیر کوی حسینی به خیابان نبوت نیز در حال اجراست که نقش موثری در کاهش ترافیک میدان فرهنگ و خیابان انصاری خواهد داشت.

عباس‌نژاد در پایان با تأکید بر نقش همدلی شورا و شهرداری خاطرنشان کرد: این همکاری‌ها راهگشای توسعه رشت است و امیدواریم با همراهی شهروندان، آینده‌ای بهتر و شهری آباد برای رشت رقم بخورد.

انتهای پیام/
