مدیرعامل آب منطقهای استان خبرداد:
میانگین بارندگی سال آبی فارس ۱۷۰ میلیمتر بوده است
مدیرعامل آب منطقهای فارس در تشریح وضعیت منابع آب سطحی استان فارس گفت: میانگین بارندگی سال آبی جاری استان ۱۷۰ میلیمتر بوده است؛ این میزان کاهش ۴۴ درصدی را نسبت به میانگین بارندگی بلندمدت مشابه (۵۶ ساله) نشان میدهد.
به گزارش ایلنا، سیاوش بدری در جلسه فصلی مدیران شرکت آب منطقهای فارس با بیان اینکه، حجم کل مخازن سدهای در دست بهرهبرداری فارس بالغ بر ۳میلیون مترمکعب است، گفت: براساس آمار مربوط به صبح روز ۱۱ شهریور، کل حجم آب موجود در مخازن سدهای استان بالغ بر ۸۹۵ میلیون مترمکعب و حجم آب مفید ۴۲۱ میلیون مترمکعب است.
وی با یادآوری اینکه از ابتدا تاکنون (منهای دورانی که آب منطقهای سه استان را مدیریت میکرد)، ۸۳۱ کیلومتر خطوط انتقال آب در فارس احداث شده است، گفت: هماکنون بالغ بر ۱۵۴۵ کیلومتر خط انتقال آب در دست اجرا است.
مدیرعامل آب منطقهای فارس با بیان اینکه براساس برنامهریزی وزارت نیرو، در افق ١٤۵۵ باید میزان وابستگی به منابع آب سطحی به ۵۵درصد برسد، گفت: تا قبل افتتاح خط دوم آبرسانی از سد درودزن، میزان وابستگی به منابع آب زیرزمینی در فارس ۸۰ درصد بود و تنها ۲۰ درصد آب شرب از منابع سطحی تامین میشد، عدد وابستگی به منابع سطحی در فارس اکنون به حدود ۳۶ درصد رسیده است.
بدری خاطرنشان کرد: با تکمیل طرحهای در دست اجرا، میزان وابستگی به منابع سطحی آب در فارس به ۴۵ درصد و با اتمام طرحهای در دست مطالعه این عدد به ۵۵ درصد خواهد رسید.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای فارس، اضافه کرد: هماکنون در این استان ۱۴ طرح و پروژه در دست اجرا است که ارزش روز آنها بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود.
رئیس هیئت مدیره شرکت آب منطقهای فارس همچنین گفت: امروز اگر فارس با بحران آب مواجه نیست و تنها در برخی نقاط تنش آبی دارد که آنهم با توجه به شرایط خشکسالی و بارندگی، طبیعی است، نشان از اثرگذاری برنامهریزیها و اقدامات مجموعه صنعت آب دارد.
بدری خاطرنشان کرد: استان فارس علیرغم مواجهه با کاهش ۴۴ درصدی بارندگی نسبت به میانگین بلندمدت، به واسطه برنامهریزی و انجام اقدامات مدیریتی و حفاظتی، امسال را تاکنون بدون بحران آب طی کرده است.