قاتل ٣٠‌ ساله در شیراز دستگیر شد

به گزارش ایلنا، سرهنگ اسماعیل زراعتیان، اظهار داشت: دهم شهریورماه از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ١١٠ یک فقره درگیری منجر به قتل در دو کوهک شیراز اعلام و بلافاصله ماموران انتظامی به محل اعزام شدند.

وی افزود: در بررسی‌های اولیه و تحقیق از شاهدان مشخص شد که ٦ نفر به دلیل اختلافات شخصی با یکدیگر وارد بحث و مشاجره و سپس درگیر می‌شوند.

فرمانده انتظامی شیراز ادامه داد: در این درگیری یک نفر با سلاح سرد، مردی ٣۵‌ساله را به‌شدت مجروح می‌نماید که به علت شدت جراحت وارده جان خود را از دست می‌دهد.

سرهنگ زراعتیان خاطر‌نشان کرد: با تلاش ماموران انتظامی، قاتل ٣٠‌ساله بلافاصله پس از وقوع قتل، شناسایی و دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شیراز به شهروندان توصیه کرد: برای حل اختلافات به مراجع قانونی مراجعه و با سعه‌صدر و گذشت در حق یکدیگر از بروز اینگونه حوادث ناگوار که مضرات جبران‌ناپذیر برای خانواده‌ها به‌دنبال دارد، جلوگیری کنند.

