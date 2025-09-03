قاتل ٣٠ ساله در شیراز دستگیر شد
فرمانده انتظامی شیراز از دستگیری قاتل ٣٠ ساله با تلاش ماموران کلانتری ٢٧ گلستان خبر داد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ اسماعیل زراعتیان، اظهار داشت: دهم شهریورماه از طریق مرکز فوریتهای پلیسی ١١٠ یک فقره درگیری منجر به قتل در دو کوهک شیراز اعلام و بلافاصله ماموران انتظامی به محل اعزام شدند.
وی افزود: در بررسیهای اولیه و تحقیق از شاهدان مشخص شد که ٦ نفر به دلیل اختلافات شخصی با یکدیگر وارد بحث و مشاجره و سپس درگیر میشوند.
فرمانده انتظامی شیراز ادامه داد: در این درگیری یک نفر با سلاح سرد، مردی ٣۵ساله را بهشدت مجروح مینماید که به علت شدت جراحت وارده جان خود را از دست میدهد.
سرهنگ زراعتیان خاطرنشان کرد: با تلاش ماموران انتظامی، قاتل ٣٠ساله بلافاصله پس از وقوع قتل، شناسایی و دستگیر شد.
فرمانده انتظامی شیراز به شهروندان توصیه کرد: برای حل اختلافات به مراجع قانونی مراجعه و با سعهصدر و گذشت در حق یکدیگر از بروز اینگونه حوادث ناگوار که مضرات جبرانناپذیر برای خانوادهها بهدنبال دارد، جلوگیری کنند.