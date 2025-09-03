خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قاتل ٣٠‌ ساله در شیراز دستگیر شد

قاتل ٣٠‌ ساله در شیراز دستگیر شد
کد خبر : 1681594
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی شیراز از دستگیری قاتل ٣٠‌ ساله با تلاش ماموران کلانتری ٢٧ گلستان خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ اسماعیل زراعتیان، اظهار داشت: دهم شهریورماه از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ١١٠ یک فقره درگیری منجر به قتل در دو کوهک شیراز اعلام و بلافاصله ماموران انتظامی به محل اعزام شدند.

وی افزود: در بررسی‌های اولیه و تحقیق از شاهدان مشخص شد که ٦ نفر به دلیل اختلافات شخصی با یکدیگر وارد بحث و مشاجره و سپس درگیر می‌شوند.

فرمانده انتظامی شیراز ادامه داد: در این درگیری یک نفر با سلاح سرد، مردی ٣۵‌ساله را به‌شدت مجروح می‌نماید که به علت شدت جراحت وارده جان خود را از دست می‌دهد.

سرهنگ زراعتیان خاطر‌نشان کرد: با تلاش ماموران انتظامی، قاتل ٣٠‌ساله بلافاصله پس از وقوع قتل، شناسایی و دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شیراز به شهروندان توصیه کرد: برای حل اختلافات به مراجع قانونی مراجعه و با سعه‌صدر و گذشت در حق یکدیگر از بروز اینگونه حوادث ناگوار که مضرات جبران‌ناپذیر برای خانواده‌ها به‌دنبال دارد، جلوگیری کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی