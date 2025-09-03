هشدار سیلاب در نیمه جنوبی کرمان

به گزارش ایلنا، براساس اطلاعیه روز چهارشنبه هواشناسی کرمان و ضمن تاکید بر هشدار زرد شماره ۳۰، از امروز تا ابتدای هفته آینده برای مناطق جنوبی، جنوب غربی و ارتفاعات مرکزی از ساعات بعد از ظهر رشد ابر، رگبار باران گاهی رعد و برق و وزش تندبادهای لحظه‌ای پیش بینی می‌شود.

منطقه اثر این سامانه بارشی نیمه جنوبی و جنوب غرب استان کرمان است که احتمال طغیان رودخانه‌های فصلی، بالا آمدن آب رودخانه‌ها، جاری شدن روان آب و سیلاب، آسیب به سازه‌های سبک در اثر تندباد لحظه‌ای و آسیب به محصولات کشاورزی را به همراه دارد.

همچین طی این مدت در جنوب، شرق و برخی مناطق غربی استان کرمان علاوه بر وزش باد نسبتا شدید، خیزش گرد و خاک و افزایش غلظت غبار را نیز خواهیم داشت که باعث کاهش کیفیت هوا خواهد شد.

خودداری از چرای دام در حاشیه رودخانه‌های فصلی و صعود به ارتفاعات، اطمینان از استحکام سازه‌های سبک و محافظت از محصولات کشاورزی نیز از توصیه‌های هواشناسی در این شرایط جوی است.

بر مبنای دماهای ثبت شده در ۲۴ ساعت گذشته، خنک‌ترین ایستگاه استان کرمان لاله‌زار بردسیر با دمای ۹.۲ و گرم‌ترین ایستگاه، زهکلوت با دمای ۴۵ درجه بوده است.

کمینه دمای شهر کرمان ۱۲.۸ و بیشینه دما ۳۳.۶ درجه ثبت شد که نسبت به روزهای گذشته کاهش را نشان می‌دهد.

انتهای پیام/