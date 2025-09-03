به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی، تشریفات و امور بین‌الملل استانداری سمنان، رضا عبداله‌زاده، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری سمنان گفت: در راستای اجرای مصوبات کارگروه مدیریت بهینه مصرف انرژی و تامین آسایش آحاد مردم و عدم وقفه در خدمت‌رسانی و طبق اعلام وزارت کشور ساعت کاری کلیه دستگاه‌ها و موسسات عمومی دولتی و غیردولتی، بانکها، بیمه‌ها و شهرداریها در استان سمنان از ساعت ۶ تا ۱۳ و تعطیلی روزهای پنجشنبه تا پایان شهریورماه تمدید شد.

کاهش تردد کارکنان دستگاه‌های اجرایی، کاهش سوخت مصرفی خودروهای کارکنان دولت و آب مصرفی سازمان‌ها، تطبیق ساعت کار و فعالیت سازمان ها با وزارتخانه‌ها و سازمان‌های بالادستی و جلوگیری از سردرگمی متقاضیان و ارباب رجوع، از مزیت‌های کاهش ساعت کاری و یا تعطیلی ادارات در برخی روزهاست.

سهم برق مصرفی در سمنان حدود یک درصد کشور است و با توجه به این که برای تولید هر کیلو وات برق چند هزار دلار سرمایه گذاری مورد نیاز است، با اجرای طرح‌هایی نظیر طرح تغییر ساعت کاری ادارات و تعطیلی برخی روزها، نیاز به سرمایه‌گذاری کاهش مییابد و صرفه‌جویی به میزان ۲۰ تا ۲۵ کیلووات ساعت رقم می‌خورد.

کاهش تردد کارکنان دستگاه‌های اجرایی، کاهش سوخت مصرفی خودروهای کارکنان دولت و آب مصرفی سازمان‌ها، تطبیق ساعت کار و فعالیت سازمان ها با وزارتخانه‌ها و سازمان‌های بالادستی و جلوگیری از سردرگمی متقاضیان و ارباب رجوع، از مزیت‌های اجرای طرح تعطیلی موقت پنجشنبه‌هاست.

سهم برق مصرفی در استان حدود یک درصد کشور است و با توجه به این که برای تولید هر کیلو وات برق چند هزار دلار سرمایه گذاری مورد نیاز است، با اجرای طرح‌هایی نظیر طرح تغییر ساعت کاری ادارات و تعطیلی موقت ادارات در روز پنجشنبه، نیاز به سرمایه‌گذاری کاهش خواهد یافت و صرفه‌جویی به میزان ۲۰ تا ۲۵ کیلووات ساعت رقم خواهد خورد.

انتهای پیام/