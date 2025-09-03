معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در شیراز:
تخصیص آب به بخش کشاورزی کمتر از ۴۰ درصد رسیده است
آمادگی پژوهش و تربیت نیروی انسانی در حوزه هوش مصنوعی
معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به بحران آب در کشور، گفت: امسال حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد دبی رودخانههای کشور کاهش یافته و تخصیص آب به بخش کشاورزی به کمتر از ۴۰ درصد رسیده است.
به گزارش ایلنا، صفدر نیازی شهرکی امروز ۱۲ شهریور در کنگره ملی هوش مصنوعی در کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست در دانشگاه شیراز، افزود: این کاهش منابع تأثیر زیادی بر عملکرد کشاورزی و امنیت غذایی کشور داشته و بخش عمدهای از کشاورزی کشور با مشکل کمآبی مواجه است.
نیازی شهرکی تأکید کرد: ارتقای بهرهوری باید محور اصلی سیاستهای کشاورزی باشد و بهرهگیری از ارقام مقاوم به خشکی، با عملکرد بالا و نیاز آبی پایین، همراه با مدیریت منابع آبی و خاک، ضروری است.
وی به اهمیت استفاده از فناوریهای نوین، بهویژه هوش مصنوعی و آبیاری هوشمند، در افزایش بهرهوری و کاهش هزینه تولید اشاره کرد.
معاون وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به فاصله میان یافتههای دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی با کشاورزی عملی، گفت: انتقال علم و فناوری به مزرعه، به ویژه در کشاورزی سنتی و خردهزارعها، یک ضرورت حیاتی است.
وی ادامه داد: نیاز است دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی و دانشجویان با وزارتخانه همکاری نزدیکتری داشته باشند تا راهکارهای علمی به تولید عملیاتی تبدیل شود.
نیازی شهرکی خاطرنشان کرد: استفاده از هوش مصنوعی تنها به عنوان ابزار فناوری نیست، بلکه بخشی از سیستم کشاورزی دقیق و مدیریت بهینه منابع است.
وی با اشاره به پروژههای پایلوت آبیاری هوشمند در دانشگاهها و شرکتهای دانشبنیان، یادآور شد: زیرساختهایی مانند اینترنت پرسرعت و ماهوارههای با دقت بالا برای توسعه این فناوری ضروری است.
وی تأکید کرد: سیاستگذاران، دانشگاهیان و کشاورزان باید دست به دست هم دهند تا تولید غذای کشور پایدار و کمهزینه شود و واردات به حداقل برسد. توجه ویژه به زمانبندی کشت، اصلاح ارقام و مدیریت منابع آب و خاک، بخش مهمی از راهبردهای وزارت جهاد کشاورزی برای ۱۰ سال آینده خواهد بود.
معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اهمیت تحلیل روندها و دادههای بلندمدت کشاورزی، خواستار همکاری میان رشتهای با علوم انسانی و اجتماعی شد تا انتقال فناوری، مدلسازی تولید و پیشبینی روندهای کشاورزی به شکل عملیاتی انجام شود.
در پایان، نیازی شهرکی از اساتید، پژوهشگران و دانشجویان خواست با ارائه پروژههای علمی و عملی، وزارت جهاد کشاورزی را در مسیر توسعه کشاورزی دقیق و پایدار همراهی کنند و تأکید کرد این همکاری برای تأمین امنیت غذایی کشور حیاتی است.
مدیرکل دفتر سیاستگذاری پژوهشی وزارت علوم نیز در این کنگره بر اهمیت حضور دانشگاهها و وزارت علوم در این حوزه، گفت: کشور هیچ کمبودی در زمینه پژوهش و تربیت نیروی انسانی ندارد.
صمد نژادابراهیمی، افزود: با وجود پیشینه ۲۰ ساله پژوهش در حوزههای مختلف هوش مصنوعی و زیرساختهای علمی، مرحله اجرا و بهرهگیری عملی از این فناوریها با محدودیت مواجه است.
نژادابراهیمی توضیح داد: مشکل اصلی، آماده نبودن زیرساختها، توان پردازشی ناکافی و عدم آمادگی ادارات و سازمانها برای پذیرش هوش مصنوعی است.
وی افزود: آموزش و آگاهی تصمیمگیرندگان و مدیران وزارتخانهها برای استفاده صحیح از ابزارهای هوش مصنوعی ضروری است و برنامهریزی برای استفاده عملیاتی از فناوری باید با دقت و رعایت بایدها و نبایدها انجام شود.
مدیرکل دفتر سیاستگذاری پژوهشی وزارت علوم گفت: هدف از استفاده از هوش مصنوعی افزایش بهرهوری در بخش پژوهش و اجرای پروژههاست تا زمان و منابع صرفهجویی شود.
وی افزود: الگوریتمها و ابزارهای هوش مصنوعی میتوانند در تحلیل دادهها و پیشبینی نتایج به پژوهشگران کمک کنند، اما محدودیت دسترسی به توان پردازشی و دادههای استاندارد، مانع توسعه کامل فناوری است.
نژادابراهیمی تأکید کرد: حمایت معاونتها از پژوهشگران در اختصاص توان پردازشی قابل قبول ضروری است تا آنها بتوانند الگوریتمها و مدلهای خود را توسعه داده و به مزرعه و محیط زیست منتقل کنند.
وی یادآور شد: زیرساختهای فناوری باید در اختیار پژوهشگران و دانشگاهها قرار گیرد و محدودیتها به حداقل برسد.
مدیرکل دفتر سیاستگذاری پژوهشی وزارت علوم تأکید کرد: موفقیت هوش مصنوعی در کشاورزی و محیط زیست تنها با همکاری نزدیک دانشگاهها، پژوهشگران و وزارتخانهها امکانپذیر است و این همکاری برای ارتقای بهرهوری، کاهش هزینه و اجرای دقیق پروژهها حیاتی است.