بلاتکلیفی کارگران متقاضی مسکن ملی فسا/ مقابل راه و شهرسازی چادر زدیم!
کارگران متقاضی مسکن ملی فسا میگویند: سالهاست معطل و بلاتکلیفیم.
کارگران متقاضی مسکن ملی که در شهر فسا در استان فارس زندگی میکنند، در تماس با خبرنگار ایلنا از تعلل در تحویل آپارتمانهایی که قرار بود خیلی پیش از اینها تحویل شود، انتقاد کردند.
این کارگران میگویند: روز گذشته مقابل مسکن و شهرسازی چادر زدیم و تا عصر ماندیم؛ هفته قبل هم مقابل استانداری فارس تجمع کردیم، اما همه بیفایده؛ تا امروز پاسخ روشنی نشنیدیم.
این شهروندان که سالها در انتظار خانههای وعدهداده شده ماندهاند، نسبت به عدم ارائه تسهیلات دولتی و توقف پیشرفت پروژه انتقاد دارند.
کارگران میگویند: بیش از پنج سال واریزی داشتهایم و با وجود بیش از ۵۵۰۰متقاضی، بیتوجهی به سرنوشت پروژه مسکن ملی در فسا ادامه دارد؛ امیدمان به این پروژه بود؛ با قیمتهای سربه فلک کشیدهی فعلی نمیتوانیم اجاره خانه بدهیم.