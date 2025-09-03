مدیر کل صمت استان مطرح کرد؛
توسعه معادن فارس با محوریت فرآوری و جلوگیری از خامفروشی
مدیرکل صمت فارس بر ضرورت بازتعریف رویکردها در بخش معدن استان با تأکید بر فرآوری مواد معدنی، جلوگیری از خامفروشی و جذب سرمایهگذاری هوشمند تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، کریم مجرب در نشست تخصصی با حوزه معاونت امور معادن و صنایع معدنی این اداره کل با اشاره به وجود ۲۵ نوع ماده معدنی و ۸۰۶ معدن فعال در استان فارس که سالانه حدود ۵۸ میلیون تن استخراج دارند و بیش از ۱۰ هزار و ۳۰۰ شغل مستقیم ایجاد کردهاند، گفت: توسعه معادن بدون تکمیل زنجیره ارزش، دستاورد پایداری برای استان نخواهد داشت.
مجرب افزود: سیاستهای صمت فارس بر جلوگیری از خامفروشی، ایجاد صنایع پاییندستی و هدایت سرمایهگذاران به احداث واحدهای فرآوری و فناورمحور متمرکز است.
مدیرکل صمت فارس با تأکید بر معادن غیرفعال و ظرفیتهای مغفول در استان، تصریح کرد: فعالسازی معادن نیمهفعال با بهرهگیری از فناوریهای نوین، بهویژه در حوزه برداشت بهینه و حفظ محیطزیست، در دستور کار قرار گرفته است.
وی ادامه داد که این اقدام علاوه بر ایجاد فرصتهای شغلی، میتواند در تحقق عدالت منطقهای نیز نقش مهمی ایفا کند.
مجرب از تدوین بستههای حمایتی ویژه برای سرمایهگذاران حوزه معدن خبر داد و افزود: یکی از محورهای کلیدی این بستهها الزام به فرآوری و جلوگیری از خروج مواد معدنی خام از استان است.
مدیرکل صمت فارس هدف از این سیاست، حفظ ارزش افزوده حاصل از معادن فارس در همان منطقه و توسعه صنعتی استان عنوان کرد.
وی با اشاره به گستره منابع معدنی استان، گفت: فارس با دارا بودن سنگهای تزئینی مانند مرمریت و چینی، خاکهای نسوز و صنعتی، مواد معدنی فلزی مانند سرب، روی و سنگ آهن و همچنین مصالح ساختمانی نظیر سنگ آهک و گچ، یکی از استانهای مهم معدنی کشور است. شهرستانهای آباده، بوانات، خرمبید، نیریز، ارسنجان و شیراز بیشترین تمرکز فعالیتهای معدنی را دارند و ۱۹ محدوده امیدبخش از سوی سازمانهای توسعهای به ویژه ایمیدرو برای اکتشاف شناسایی شده است.
در پایان این نشست، راهکارهایی برای کاهش موانع فعالیتهای معدنی، تسهیل صدور مجوزها و ارتقای تعامل با معارضان محلی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.