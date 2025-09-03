بازدید استاندار و افق تازه صنعت اردبیل

به گزارش خبرنگار ایلنا، بازدید اخیر استاندار اردبیل به همراه تیم اقتصادی دولت، از کارخانه کیان بهساز، تنها یک حرکت نمادین نبود؛ این حضور، پیامی روشن در خود داشت: «صنعت ریشه‌دار استان باید در قلب برنامه‌های توسعه‌ای آینده قرار گیرد.» مسعود امامی که از آغاز مسئولیت خود بر «سرمایه‌گذاری پایدار» و «اعتمادسازی برای بخش خصوصی» تأکید کرده، این بار در کنار یکی از قدیمی‌ترین واحدهای صنعتی اردبیل ایستاد تا نشان دهد نگاهش به اقتصاد، تلفیقی از حفظ میراث صنعتی و گشودن مسیرهای تازه برای نوآوری است.

کیان بهساز داستانی بیش از نیم قرن دارد. کارخانه‌ای که توسط مرحوم حاج کریم بنیان گذاشته شد؛ امروز با مدیریت پسرانش، مسیر تازه‌ای را می‌پیماید. از تولید سنتی آجر و سفال در دهه‌های گذشته تا ورود به حوزه سفالهای دیواری نوین(بلوک) که همگی در راستای تاییدات سازمان تحقیقات راه و ساختمان پیش می‌رود، این کارخانه نمادی از پیوند میان تجربه و تحول است. دکتر هومن و حمیدرضا جهازی با رویکرد علمی و فناورانه، میراث پدر را توسعه داده و آن را در مسیر پاسخگویی به نیازهای بازار نوین قرار داده است.

نقش این واحد صنعتی تنها در اشتغال یا تولید خلاصه نمی‌شود؛ کیان بهساز در بازار مصالح ساختمانی شمالغرب به‌ویژه در بخش سفال جایگاه تثبیت‌شده‌ای دارد، محصولی که نه‌تنها در پروژه‌های بزرگ ساختمانی و صنعتی کشور مصرف می‌شود، بلکه به دلیل استاندارد کیفی، توان رقابت در بازارهای فراتر از مرزهای استانی را نیز دارد؛کیان بهساز اینک در تدارک ایجاد پروژه‌های استراتژیک کشوری بردارد.

نیم قرن فعالیت بی‌وقفه کیان بهساز به معنای انباشت تجربه، مهارت و شبکه‌های اجتماعی در بازار کار اردبیل است. نظریه‌پردازانی چون داگلاس نورث بر این باورند که توسعه زمانی پایدار خواهد بود که نهادهای ریشه‌دار تقویت شوند.

همین جایگاه بود که استاندار اردبیل در سخنان خود به آن اشاره کرد. امامی تأکید کرد که «اردبیل برای توسعه نیازی به اختراع دوباره چرخ ندارد؛ باید سرمایه‌های موجود را تقویت و مسیر رشد آنها را هموار کرد». این نگاه، بخشی از رویکرد دولت پزشکیان است که به‌جای تمرکز صرف بر پروژه‌های پرهزینه، بر استفاده از ظرفیت‌های بومی و تقویت صنایع نیم‌قرنی و معتبر تکیه دارد.

بازدید استاندار اردبیل و تیم مدیریت اقتصادی استان از کیان بهساز، درواقع پیامی به سرمایه‌گذاران نیز بود. پیامی مبنی بر اینکه دولت محلی، در کنار حمایت از صنایع نوپا، به واحدهای ریشه‌دار با پشتوانه اعتماد بازار نیز توجه جدی دارد. این همان «سرمایه اجتماعی صنعتی» است که می‌تواند موتور محرک توسعه اقتصادی اردبیل باشد.

دکتر هومن جهازی در گفت‌وگو با هیئت بازدیدکننده، بر این نکته تأکید داشت که توسعه کیان بهساز محدود به گذشته نیست؛ برنامه‌های جدیدی برای ورود به فناوری‌های پیشرفته‌تر در حوزه مصالح ساختمانی در دست اقدام است. همین افق توسعه‌ای، دقیقاً همان چیزی است که با نگاه استاندار هم‌خوانی دارد: تقویت صنعت موجود، پیوند آن با نوآوری، و تبدیل اردبیل به مقصدی امن برای سرمایه‌گذاری صنعتی.

بازدید استاندار از کیان بهساز، یادآور این نکته است که آینده اردبیل در گرو پروژه‌های خیالی یا وعده‌های غیرواقعی نیست. آینده این استان بر دوش همان صنایعی است که دهه‌ها در سخت‌ترین شرایط ایستاده‌اند و امروز با مدیریت نوین، توانسته‌اند راهی تازه برای بقا و رشد پیدا کنند.

کیان بهساز،در نگاه مسعود امامی چیزی فراتر از یک کارخانه است؛ این مجموعه به نمادی از اعتماد، سرمایه‌گذاری پایدار و پیوند گذشته و آینده صنعت اردبیل بدل شده است. بازدید اخیر نشان داد که استاندار، در گفتمان اقتصادی خود، صنعت را نه یک بخش حاشیه‌ای، بلکه ستون اصلی توسعه می‌داند.

در چشم‌انداز پیش رو، اردبیل می‌تواند با اتکا به چنین واحدهایی، الگویی از توسعه صنعتی متوازن را ارائه کند؛ الگویی که در آن، دولت محلی تسهیلگر است، سرمایه‌گذار مطمئن، و صنعت‌گر امیدوار. و این همان پیامی است که بازدید از کیان بهساز به‌روشنی به افکار عمومی مخابره کرد.

انتهای پیام/