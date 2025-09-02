چالش نبود آسفالت در 600 کیلومتر راه روستایی استان قزوین

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری عصر امروز در مراسم اختتامیه جشنواره شهید رجایی با اشاره به چالش‌های تأمین آب شرب استان گفت: با توجه به کاهش منابع آب‌های زیرزمینی و افزایش تقاضا پروژه انتقال آب از سد طالقان به تاکستان یکی از مهم‌ترین اقدامات عمرانی استان است که در راستای تأمین پایدار آب شرب و توسعه کشاورزی انجام می‌شود.

وی افزود: پروژه انتقال آب پس از 25 سال با همکاری وزارت نیرو و شرکت‌های پیمانکار ملی اجرایی شده و مراحل نخست آن در حال انجام است؛ در صورت تداوم روند فعلی استان قزوین می‌تواند بحران آب را مدیریت و کمبودها را کاهش دهد.

استاندار قزوین همچنین به پروژه‌های گردشگری استان اشاره کرد و گفت: با توجه به ظرفیت‌های تاریخی و طبیعی قزوین ثبت جهانی پروژه‌های مهمی نظیر قلعه الموت و مسجد جامع در دستور کار قرار دارند تا علاوه بر حفظ میراث فرهنگی، سطح گردشگری استان به استانداردهای ملی و بین‌المللی ارتقا یابد.

نوذری اضافه کرد: سرمایه‌گذاران بخش خصوصی نیز در حوزه هتل‌های پنج‌ستاره و زیرساخت‌های گردشگری جذب شده‌اند تا توسعه گردشگری استان تسریع شود.

وی با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های روستایی و آموزش ادامه داد: یکی از اصلی‌ترین چالش‌های استان نبود آسفالت در 600 کیلومتر از راه‌های روستایی است؛ امسال هدف‌گذاری شده که 100 کیلومتر از این راه‌ها به بهره‌برداری برسد تا دسترسی روستاییان به خدمات و مراکز شهری بهبود یابد.

استاندار قزوین همچنین به وضعیت مدرسه‌سازی و نهضت عدالت آموزشی در استان اشاره کرد و گفت: احداث 146 مدرسه امسال در استان سیاست‌گذاری شده که بخشی از آن‌ها از محل اعتبارات دولتی، بخشی از مسئولیت‌های اجتماعی صنایع و بخشی از کمک خیرین تأمین خواهد شد.

نوذری به توسعه منطقه ویژه اقتصادی تاکستان اشاره کرد و گفت: این پروژه یکی از مهم‌ترین برنامه‌های استان در حوزه صنعت و کشاورزی است و کلنگ‌زنی آن به زودی انجام خواهد شد؛ هدف ما ارتقای ظرفیت‌های اقتصادی، ایجاد اشتغال و توسعه متوازن استان است.

وی در پایان سخنانش تأکید کرد: دولت چهاردهم تمامی تلاش خود را برای رفع مسائل و مشکلات مردم متمرکز کرده است و با توکل به خداوند و در سایه رهبری مقام معظم رهبری، آینده استان و کشور عزیزمان روشن خواهد بود.

