به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، حجت‌الاسلام سید محمدحسن ابوترابی‌فرد عصر امروز در مراسم جشنواره شهید رجایی استان قزوین گفت: رویداد دفاع مقدس 12 روزه مهم‌ترین رخداد تاریخی ایران در سده اخیر بود که وزن دولت، ملت و نظام جمهوری اسلامی را به زیبایی در منظر جهانیان به نمایش گذاشت.

وی افزود: در این نبرد واقعی و سخت جمهوری اسلامی ایران با دو قدرت بزرگ اتمی جهان و ناتو روبه‌رو شد و توان دفاعی بازدارنده نیروهای مسلح ظرفیت ملت بزرگ ایران و انسجام ملی به شکلی بی‌نظیر نمایان شد.

امام جمعه موقت تهران با اشاره به رفتار رژیم صهیونیستی در این نبرد، گفت: این رژیم با اقدامات ضدانسانی خود از جمله حمله به زنان و کودکان، نشان داد که هیچ پایبندی به اخلاق و قانون ندارد و مدال نسل‌کشی را بر گردن آویخته است.

ابوترابی‌فرد اضافه کرد: دشمنان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای جمهوری اسلامی به‌خوبی می‌دانند که حفظ موقعیت خود در منطقه مستلزم جلوگیری از شکل‌گیری قدرت‌های علمی، اقتصادی و دفاعی است، با این حال، ایران پس از چهار دهه توانسته به قدرتی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای تبدیل شود و با تسلط اطلاعاتی پیروزی خود را به رخ جهانیان بکشد.

وی با اشاره به شهدای برجسته این نبرد 12 روزه ادامه داد: تاریخ ایران پس از این دفاع وارد مرحله‌ای جدید شده و تولید دانش، فناوری، وحدت ملی و همبستگی اجتماعی با شتاب بیشتری ادامه خواهد یافت.

امام جمعه موقت تهران در بخش دیگری از سخنان خود، با تأکید بر نقش دولت و مدیران اجرایی، گفت: خانواده دولت باید دو وظیفه مهم را در دستور کار قرار دهند؛ نخست ارتقا ملموس سطح خدمات به مردم به‌گونه‌ای که تفاوت عملکرد امروز با گذشته برای ارباب‌رجوع محسوس باشد و دوم حمایت واقعی از دولت پزشکیان با تمرکز بر انضباط مالی، بهره‌وری منابع و کاهش هزینه‌ها در کنار افزایش کیفیت خدمات.

ابوترابی‌فرد همچنین خواستار افزایش اختیارات استانداران در بالاترین سطح شد و افزود: استان قزوین با دارا بودن 1.6 درصد جمعیت کشور رتبه چهارم صنعت و معدن را دارد و در سایر حوزه‌ها نیز جایگاه ممتازی دارد و میزان سرمایه‌گذاری در این استان از سال 99 تاکنون سه برابر شده است.

وی ادامه داد: باید برای رفع ناترازی بودجه و ارتقای سطح اثرگذاری منابع کشور قدمی بلندتر از گذشته برداریم و امیدواریم با اراده مدیران دولتی و اجرایی آینده کشور بهتر از دیروز باشد.

انتهای پیام/