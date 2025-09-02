خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

امام‌ جمعه موقت تهران:

دفاع مقدس 12 روزه مهم‌ترین رخداد تاریخی ایران در سده اخیر بود

دفاع مقدس 12 روزه مهم‌ترین رخداد تاریخی ایران در سده اخیر بود
کد خبر : 1681292
لینک کوتاه کپی شد.

امام جمعه موقت تهران گفت: رویداد دفاع مقدس 12 روزه مهم‌ترین رخداد تاریخی ایران در سده اخیر بود که وزن دولت، ملت و نظام جمهوری اسلامی را به زیبایی در منظر جهانیان به نمایش گذاشت.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، حجت‌الاسلام سید محمدحسن ابوترابی‌فرد عصر امروز در مراسم جشنواره شهید رجایی استان قزوین گفت: رویداد دفاع مقدس 12 روزه مهم‌ترین رخداد تاریخی ایران در سده اخیر بود که وزن دولت، ملت و نظام جمهوری اسلامی را به زیبایی در منظر جهانیان به نمایش گذاشت.

وی افزود: در این نبرد واقعی و سخت جمهوری اسلامی ایران با دو قدرت بزرگ اتمی جهان و ناتو روبه‌رو شد و توان دفاعی بازدارنده نیروهای مسلح ظرفیت ملت بزرگ ایران و انسجام ملی به شکلی بی‌نظیر نمایان شد.

امام جمعه موقت تهران با اشاره به رفتار رژیم صهیونیستی در این نبرد، گفت: این رژیم با اقدامات ضدانسانی خود از جمله حمله به زنان و کودکان، نشان داد که هیچ پایبندی به اخلاق و قانون ندارد و مدال نسل‌کشی را بر گردن آویخته است.

ابوترابی‌فرد اضافه کرد: دشمنان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای جمهوری اسلامی به‌خوبی می‌دانند که حفظ موقعیت خود در منطقه مستلزم جلوگیری از شکل‌گیری قدرت‌های علمی، اقتصادی و دفاعی است، با این حال، ایران پس از چهار دهه توانسته به قدرتی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای تبدیل شود و با تسلط اطلاعاتی پیروزی خود را به رخ جهانیان بکشد.

وی با اشاره به شهدای برجسته این نبرد 12 روزه ادامه داد: تاریخ ایران پس از این دفاع وارد مرحله‌ای جدید شده و تولید دانش، فناوری، وحدت ملی و همبستگی اجتماعی با شتاب بیشتری ادامه خواهد یافت.

امام جمعه موقت تهران در بخش دیگری از سخنان خود، با تأکید بر نقش دولت و مدیران اجرایی، گفت: خانواده دولت باید دو وظیفه مهم را در دستور کار قرار دهند؛ نخست ارتقا ملموس سطح خدمات به مردم به‌گونه‌ای که تفاوت عملکرد امروز با گذشته برای ارباب‌رجوع محسوس باشد و دوم حمایت واقعی از دولت پزشکیان با تمرکز بر انضباط مالی، بهره‌وری منابع و کاهش هزینه‌ها در کنار افزایش کیفیت خدمات.

ابوترابی‌فرد همچنین خواستار افزایش اختیارات استانداران در بالاترین سطح شد و افزود: استان قزوین با دارا بودن 1.6 درصد جمعیت کشور رتبه چهارم صنعت و معدن را دارد و در سایر حوزه‌ها نیز جایگاه ممتازی دارد و میزان سرمایه‌گذاری در این استان از سال 99 تاکنون سه برابر شده است.

وی ادامه داد: باید برای رفع ناترازی بودجه و ارتقای سطح اثرگذاری منابع کشور قدمی بلندتر از گذشته برداریم و امیدواریم با اراده مدیران دولتی و اجرایی آینده کشور بهتر از دیروز باشد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی