نماینده مجلس:
500 بیمار شدید در استان مرکزی چشمانتظار ساخت مرکز اوتیسم هستند
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس با اشاره به وضعیت مبتلایان به اوتیسم در استان مرکزی، گفت: ساخت مرکز اوتیسم یک وظیفه انسانی و اخلاقی است. بیش از 500 بیمار شدید اوتیسمی در استان مرکزی چشمانتظار ساخت و بهرهبرداری از این مرکز هستند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سید محمد جمالیان در حاشیه عملیات اجرایی ساخت و احداث مرکز اوتیسم در شهر اراک، افزود: متأسفانه در استان مرکزی حدود 829 نفر بیمار اوتیسمی شناسایی شده است که از این تعداد بیش از 500 نفر از آنها در دسته بیماران شدید قرار دارند.
وی ادامه داد: در حال حاضر تنها 3 مرکز اوتیسم در سطح استان مرکزی وجود دارد که تمامی آنها به همت خیرین ایجاد شدهاند، اما با این حال پاسخگوی حجم بالای نیازهای بیماران اوتیسمی نیستند. کودکان و خانوادههای بسیاری چشمانتظار بهرهبرداری از این مرکز هستند.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس اظهار داشت: نگهداری و مراقبت از بیماران به مبتلا به اوتیسم برای خانوادههای آنها بسیار دشوار است و همین مسئله ضرورت ایجاد مراکز استاندارد نگهداری و توانبخشی این بیماران را بیش از پیش نشان میدهد.
جمالیان به وضعیت بسیار سخت نگهداری بیماران اوتیسمی اشاره داشته و در این خصوص تصریح کرد: هر شخصی که در اطراف خود بیمار مبتلا به اوتیسم داشته باشد، به خوبی درک میکند که شرایط نگهداری این عزیزان تا چه حد دشوار و حساس است.
وی بر نقش خیرین در اجرای چنین پروژههایی تأکید کرده و بیان داشت: خوشبختانه خیرین همواره اقبال خوبی نسبت به حوزه سلامت و رفاه اجتماعی داشتهاند. امروز نیز زمین این مرکز با همراهی یکی از خیرین تأمین شده، اما برای تکمیل این پروژه نیازمند همکاری همگانی هستیم.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس تأکید کرد: از مردم شریف استان مرکزی، واحدهای تولیدی و صنعتی در قالب مسئولیتهای اجتماعی و همچنین دستگاههای اجرایی دعوت میکنم برای احداث و به ثمر رسیدن هر چه سریعتر این مرکز کمک کنند.
جمالیان ضمن قدردانی از مؤسسه خیریه رضوان به عنوان متولی این پروژه، ابراز داشت: امیدوارم با همت مردم، خیرین و مسئولان بتوانیم هر چه سریعتر شاهد بهرهبرداری از این مرکز باشیم تا گامی مؤثر در بهبود کیفیت زندگی بیماران اوتیسمی و خانوادههای آنها برداشته شود.