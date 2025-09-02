به گزارش ایلنا، اداره کل هواشناسی استان مازندران با صدور هشدار سطح زرد شماره ۱۷، نسبت به وزش باد نسبتاً شدید و مواج شدن دریا در مناطق ساحلی و دور از ساحل استان هشدار داد. این سامانه جوی از اواخر وقت پنج‌شنبه (۱۳ شهریور ۱۴۰۴) آغاز شده و تا اوایل وقت شنبه (۱۵ شهریور ۱۴۰۴) فعال خواهد بود.

بر اساس این هشدار، بیشینه سرعت وزش باد تا ۱۲ متر بر ثانیه (معادل ۴۳ کیلومتر بر ساعت) از سمت شمال و شمال غرب پیش‌بینی شده است و ارتفاع موج نیز می‌تواند به ۱.۰ متر در حالت معمول و تا ۱.۶ متر در بیشترین حالت برسد.

این شرایط جوی می‌تواند منجر به غرق شدن شناگران، قایق‌ها و شناورهای گردشگری و همچنین احتمال غرق شدن شناورهای صیادی شود. اختلال در ورود و خروج شناورها به حوضچه بنادر و همچنین اختلال در تردد شناورها و فعالیت‌های ساحلی و فراساحلی از دیگر مخاطرات پیش‌بینی شده است.

با توجه به هشدار سطح زرد، کلیه فعالیت‌های دریایی از جمله شنا، قایقرانی و فعالیت‌های گردشگری ممنوع اعلام شده است. همچنین صیادی نیز در این مدت ممنوع است. توصیه می‌شود در تردد شناورهای بزرگ نیز جوانب احتیاط رعایت شود و سایر فعالیت‌ها با احتیاط بیشتری انجام پذیرد.

انتهای پیام/