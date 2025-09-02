خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هشدار سطح زرد هواشناسی دریایی برای مازندران؛ ممنوعیت فعالیت‌های دریایی از امشب تا شنبه

هشدار سطح زرد هواشناسی دریایی برای مازندران؛ ممنوعیت فعالیت‌های دریایی از امشب تا شنبه
کد خبر : 1681219
لینک کوتاه کپی شد.

اداره کل هواشناسی مازندران با صدور هشدار سطح زرد شماره ۱۷، از آغاز فعالیت سامانه ناپایدار جوی از امشب (پنج‌شنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۴) خبر داد که منجر به وزش باد نسبتاً شدید و مواج شدن دریا در سواحل و آب‌های استان می‌شود و تا صبح شنبه (۱۵ شهریور) ادامه خواهد داشت. این شرایط خطر غرق شدن شناگران و اختلال در تردد دریایی را به همراه دارد.

به گزارش ایلنا، اداره کل هواشناسی استان مازندران با صدور هشدار سطح زرد شماره ۱۷، نسبت به وزش باد نسبتاً شدید و مواج شدن دریا در مناطق ساحلی و دور از ساحل استان هشدار داد. این سامانه جوی از اواخر وقت پنج‌شنبه (۱۳ شهریور ۱۴۰۴) آغاز شده و تا اوایل وقت شنبه (۱۵ شهریور ۱۴۰۴) فعال خواهد بود.

بر اساس این هشدار، بیشینه سرعت وزش باد تا ۱۲ متر بر ثانیه (معادل ۴۳ کیلومتر بر ساعت) از سمت شمال و شمال غرب پیش‌بینی شده است و ارتفاع موج نیز می‌تواند به ۱.۰ متر در حالت معمول و تا ۱.۶ متر در بیشترین حالت برسد.

این شرایط جوی می‌تواند منجر به غرق شدن شناگران، قایق‌ها و شناورهای گردشگری و همچنین احتمال غرق شدن شناورهای صیادی شود. اختلال در ورود و خروج شناورها به حوضچه بنادر و همچنین اختلال در تردد شناورها و فعالیت‌های ساحلی و فراساحلی از دیگر مخاطرات پیش‌بینی شده است.

با توجه به هشدار سطح زرد، کلیه فعالیت‌های دریایی از جمله شنا، قایقرانی و فعالیت‌های گردشگری ممنوع اعلام شده است. همچنین صیادی نیز در این مدت ممنوع است. توصیه می‌شود در تردد شناورهای بزرگ نیز جوانب احتیاط رعایت شود و سایر فعالیت‌ها با احتیاط بیشتری انجام پذیرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی