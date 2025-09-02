به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری در نشست تخصصی که با حضور مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و معاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، معاونان ، نمایندگان شیراز در مجلس و جمعی از مدیران ارشد استان برگزار شد، گفت : در برنامه‌ریزی‌های اشتغال روستایی، باید مزیت‌های محلی و سند منظومه روستایی لحاظ شود تا از بروز چالش‌های اجرایی جلوگیری گردد.

وی همچنین از مدیران اجرایی خواست تا طرح‌های هفت‌گانه به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کمک کنند.

استاندار فارس با تأکید بر ارکان بنیادین اقتدار ملی، اظهار داشت که تحقق کشور مقتدر مستلزم برخورداری از دو مؤلفه اساسی است: نخست، حاکمیت مقتدر که ستون فقرات انسجام و ثبات ملی به‌شمار می‌رود؛ و دوم، مردمی توانمند که با اتکا به دانش، اشتغال، نوآوری، کارآفرینی و تولید ثروت، موتور محرک توسعه پایدار کشور هستند.

وی تصریح کرد : تضعیف هر یک از این دو پایه، به‌طور مستقیم بر دیگری اثر منفی خواهد گذاشت و نمی‌توان یکی را تقویت کرد و دیگری را نادیده گرفت.

امیری گفت: کشور مقتدر زمانی معنا می‌یابد که هم حاکمیت آن از اقتدار لازم برخوردار باشد و هم مردم آن توانمند، توسعه‌گرا و مشارکت‌جو باشند.

استاندار همچنین با اشاره به نقش نهادهای اجرایی، تقنینی و قضایی در توانمندسازی جامعه افزود: ایجاد جامعه‌ای توانمند و مقتدر، نیازمند هم‌افزایی و همکاری همه‌جانبه میان ارکان حاکمیتی است تا مسیر تعالی و پیشرفت هموار شود.

انسجام ملی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است

وی با اشاره به تهدیدهای خارجی، انسجام ملی را نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر دانست و اظهار داشت: دفاع ملی در برابر رژیم‌های متجاوز، حاصل اتحاد و هم‌صدایی ملت‌ بزرگ ایران است و این مسیر باید با قدرت و استمرار دنبال شود.

استاندار فارس با تمرکز بر ساختار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تحقق دولت رفاه را هدفی ملی دانست و گفت: رفاه اجتماعی زمانی محقق می‌شود که تعاون منجر به ایجاد اشتغال شود و اشتغال، بستر رفاه را فراهم کند.

وی تصریح کرد: این سه حوزه به‌صورت زنجیره‌ای به هم متصل‌اند و نمی‌توان یکی را بدون دیگری به نتیجه رساند.

امیری اضافه کرد: تحقق رفاه اجتماعی نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات اجرایی، تقنینی، آیین‌نامه‌ای و نوآورانه است و تأمین اجتماعی باید در قالب یک منظومه هماهنگ میان دستگاه‌های مختلف تعریف شود.

استاندار فارس با اشاره به نقش استان در خدمات‌رسانی به استان‌های همجوار، خواستار لحاظ این ویژگی در برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای شد و تأکید کرد: تحقق دولت رفاه نیازمند عزم ملی، همکاری مؤثر و هم‌افزایی همه‌جانبه میان دستگاه‌های اجرایی و مردمی است.

