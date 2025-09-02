ارائه بلیط ارکستر فیلارمونیک ارمنستان در سایت ایران تیک

به گزارش ایلنا، مهدی پارسایی با اشاره به اینکه مراسم ارکستر فیلارمونیک ارمنستان به مناسبت صدمین سالگرد تاسیس این ارکستر روز شنبه پانزدهم شهریور ماه در تخت جمشید برگزار می شود، اظهار کرد: علاقه مندان موسیقی فیلارمونیک می‌توانند به سایت ایران تیک مراجعه و بر اساس کدملی اقدام به تهیه بلیط کنند.

وی با بیان اینکه اجرای ارکستر فیلارمونیک ارمنستان، اقدامی مهم در جهت تقویت مراودات بین المللی ایران است، ادامه داد: موسیقی فیلارمونیک زمینه رشد موسیقی فاخر و ارزشمند را فراهم می کند و تقویت و گسترش آن، در ارتقای سطح موسیقی کشور موثر خواهد.

سرپرست معاونت هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس موسیقی را زبان بین المللی اقوام دانست و با تاکید بر این که تخت جمشید به عنوان پایتخت تاریخی ایران فرهنگی می‌تواند میزبان هنرنمایی ملت های مختلف منطقه باشد، افزود: تداوم رویدادهای هنری و فرهنگی مشترک با ملت های همسایه، نقش مهمی در تقویت پیوندهای عمیق تاریخی و انسانی خواهد داشت.

پارسایی حضور گسترده هنرمندان و هیأت های دیپلماتیک کشورهای مختلف جهان را نشانه اهمیت دیپلماسی هنری و فرهنگی با تکیه بر ارتباطات و مراودات تاریخی دانست و گفت: از این ظرفیت برای ترسیم چهره زیبای ایران و فارس و معرفی داشته های خود به دنیا استفاده خواهیم کرد.

انتهای پیام/