پارک علم و فناوری گلستان، محور ملی مبادلات فناورانه با کشور قزاقستان

بر اساس ابلاغ رسمی معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پارک علم و فناوری گلستان به عنوان دبیرخانه ملی تبادل فناوری با کشور قزاقستان تعیین و شروع به کار کرد.

این مأموریت در چارچوب سیاست‌های کلان وزارت علوم و به منظور توسعه تعاملات علمی و فناوری با کشور قزاقستان به پارک علم و فناوری گلستان واگذار شده است. بر همین اساس، این پارک موظف است با بهره‌گیری از ظرفیت‌های ملی و منطقه‌ای، برنامه‌ریزی و اقدامات موثری را در حوزه‌های زیر به اجرا درآورد: ۱- توسعه دفاتر انتقال فناوری (TTO) در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی با رویکرد بین‌المللی.

۲- طراحی و اجرای برنامه‌های مشترک بین دانشگاه‌ها و پارک در حوزه تبادل فناوری با کشور قزاقستان.

۳- تدوین و اجرای طرح‌های اکتساب فناوری با اولویت حوزه‌های آب، انرژی و کشاورزی نوین.

۴-ظرفیت‌سازی برای جذب و هدایت دوره‌های پسادکتری فناورانه در حوزه‌های اولویت‌دار یادشده.

۵- طراحی و راه‌اندازی فن‌بازار تخصصی در حداکثر سه حوزه پیشنهادی با نگاه به بازار منطقه‌ای و بین‌المللی.

گفتنی است، این انتخاب گامی مهم در جهت ارتقاء جایگاه ملی پارک علم و فناوری گلستان و فرصتی ارزشمند برای توسعه همکاری‌های علمی، فناورانه و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشور قزاقستان خواهد بود.

