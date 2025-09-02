خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پارک علم و فناوری گلستان، محور ملی مبادلات فناورانه با کشور قزاقستان

پارک علم و فناوری گلستان، محور ملی مبادلات فناورانه با کشور قزاقستان
کد خبر : 1681121
لینک کوتاه کپی شد.

پارک علم و فناوری گلستان به عنوان دبیرخانه ملی تبادل فناوری با کشور قزاقستان تعیین شد.

به گزارش ایلنای گلستان، بر اساس ابلاغ رسمی معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پارک علم و فناوری گلستان به عنوان دبیرخانه ملی تبادل فناوری با کشور قزاقستان تعیین و شروع به کار کرد. 

این مأموریت در چارچوب سیاست‌های کلان وزارت علوم و به منظور توسعه تعاملات علمی و فناوری با کشور قزاقستان به پارک علم و فناوری گلستان واگذار شده است. بر همین اساس، این پارک موظف است با بهره‌گیری از ظرفیت‌های ملی و منطقه‌ای، برنامه‌ریزی و اقدامات موثری را در حوزه‌های زیر به اجرا درآورد: ۱- توسعه دفاتر انتقال فناوری (TTO) در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی با رویکرد بین‌المللی. 

۲- طراحی و اجرای برنامه‌های مشترک بین دانشگاه‌ها و پارک در حوزه تبادل فناوری با کشور قزاقستان. 

۳- تدوین و اجرای طرح‌های اکتساب فناوری با اولویت حوزه‌های آب، انرژی و کشاورزی نوین. 

۴-ظرفیت‌سازی برای جذب و هدایت دوره‌های پسادکتری فناورانه در حوزه‌های اولویت‌دار یادشده. 

۵- طراحی و راه‌اندازی فن‌بازار تخصصی در حداکثر سه حوزه پیشنهادی با نگاه به بازار منطقه‌ای و بین‌المللی. 

گفتنی است، این انتخاب گامی مهم در جهت ارتقاء جایگاه ملی پارک علم  و فناوری گلستان و فرصتی ارزشمند برای توسعه همکاری‌های علمی، فناورانه و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشور قزاقستان خواهد بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی