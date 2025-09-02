معاون وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد؛
ساخت ۸۸۰ کلاس درس در دستور کار شرکتهای عمران
معاون وزیر راه و شهرسازی از ساخت ۷۰ مدرسه با حدود ۸۸۰ کلاس درس و برآورد هزینه ۴.۶ همت در دستور کار شرکتهای عمران کشور خبر داد و گفت: ۱۱ میلیارد تومان سهم آمورشی سه شهر جدید اصفهان است.
به گزارش ایلنا از اصفهان، شهرام ملکی در آئین افتتاح مدرسه مهرآفرین محله ایثار پنج فولاد شهر اظهار کرد: امروز پروژههای مسکن حمایتی در استان اصفهان با اولویت تأمین مسکن برای متقاضیان واجد شرایط به بهرهبرداری رسید و این پروژهها در راستای تکلیف قانون برنامه هفتم و قانون جهش تولید مسکن با بهرهگیری از تدابیر استاندار اصفهان و سفر وزیر راه و شهرسازی و سایر همکاران به نتیجه رسید.
وی افزود: امروز شاهد بهرهبرداری از ۹۵۴ واحد در قالب۲ پروژه بودیم که در این پروژهها، علاوه بر اتمام ساخت، زیرساختها، آمادهسازی و محوطهسازی نیز به صورت کامل انجام شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی و شرکتهای عمران شهرهای جدید بر تکمیل خدمات زیربنایی در پروژههای مسکن تاکید دارند تا مردم بتوانند در بهترین شرایط از واحدهای خود بهرهبرداری کنند.
ملکی با اشاره به اولویت کشور در زمینه وضعیت شاخصهای آموزشی، از بهرهبرداری سه فضای آموزشی با ۳۶ کلاس درس در استان اصفهان خبر داد و گفت: این مدارس با همکاری شرکت عمران شهرهای جدید، پیمانکاران، و حمایتهای آموزش و پرورش و نوسازی مدارس، با استانداردهای لازم در ساخت، تجهیز و هوشمندسازی به بهرهبرداری رسیدهاند.
وی در ادامه با اشاره به نهضت مدرسهسازی در سطح کشور، اعلام کرد: در حال حاضر، ۷۰ مدرسه با حدود ۸۸۰ کلاس درس و برآورد هزینه ۴.۶ همت در دستور کار شرکتهای عمران قرار دارد.
معاون وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: سهم سه شهر جدید استان اصفهان، بهارستان، مجلسی و فولادشهر، ۲۱ مدرسه با حدود ۱۲۰ کلاس درس و برآورد ۱۱ میلیارد تومان است.
ملکی بر پیگیری مطالبات مردم در خصوص خدمات روبنایی و زیرساختها تاکید کرد و گفت: پس از این مراسم، جلسهای با نماینده، فرماندار و همکاران برگزار خواهد شد تا موضوعات اولویتدار بررسی و پیگیری شود.
وی با اشاره به قانون، وظیفه شهرهای جدید را تأمین زمین رایگان برای دستگاههای اجرایی دانست و تاکید کرد که تأمین اعتبار و اجرای پروژههایی مانند بهداشت و درمان، مدارس و سایر خدمات بر عهده دستگاههای اجرایی است.
معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان با اشاره به ضرورت احداث بیمارستان در این منطقه، از دانشگاه علوم پزشکی خواست تا با اخذ مجوز از سازمان برنامه و بودجه، فرایند احداث بیمارستان را آغاز کند.
وی همچنین از آمادگی شرکت عمران شهرهای جدید برای مشارکت در ساخت بیمارستان، علاوه بر تأمین زمین رایگان، خبر داد.