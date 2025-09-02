خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

استاندار گیلان خبر داد:

افتتاح ۷۵۰ پروژه به ارزش بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان در گیلان

افتتاح ۷۵۰ پروژه به ارزش بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان در گیلان
کد خبر : 1681117
لینک کوتاه کپی شد.

استاندار گیلان گفت: هفته دولت امسال در استان با افتتاح ۷۵۰ پروژه به ارزش بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان همراه بود این در حالی است که کشور در شرایط تحریم‌های ظالمانه و مشکلات منطقه‌ای مانند جنگ ۱۲ روزه صهیونیستی قرار داشت.

به گزارش ایلنا از رشت،هادی حق‌شناس امروز در حاشیه افتتاح از پروژه‌های صنعتی در شهرک صنعتی بندر انزلی گفت: خوشبختانه در هفته دولت سال جاری، واحدهای تولیدی متنوعی در استان افتتاح کردیم.

وی افزود: در مجموع حدود ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پروژه طی این بازدیدها افتتاح شده است امروز کارخانه‌ای که در آن حضور داریم، مربوط به تولید محصولات رونیکس است که برای بخش عمده‌ای از صنعت کاربرد دارد.

استاندار گیلان ادامه داد: همچنین واحد تولید بانک متعلق به یک سرمایه‌گذار خارجی از چین با سرمایه‌گذاری ۳.۵ میلیون یورو، تولید لوازم تحریر و تولید لوازم خواب و پتو از دیگر پروژه‌های افتتاح شده هستند که مجموعاً بیش از ۳۰۰ شغل ایجاد کرده‌اند.

حق شناس اضافه کرد: هفته دولت امسال در استان با افتتاح ۷۵۰ پروژه به ارزش بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان همراه بود این در حالی است که کشور در شرایط تحریم‌های ظالمانه و مشکلات منطقه‌ای مانند جنگ ۱۲ روزه صهیونیستی قرار داشت.

استاندار گیلان گفت: علی‌رغم تحریم‌ها و مشکلات منطقه‌ای هفته دولت امسال در گیلان با افتتاح پروژه تولیدی، کشاورزی و خدماتی همراه بوده که نقش مهمی در اشتغال و رونق اقتصاد استان داشته است.

وی در پایان ادامه داد: امیدواریم در دهه فجر چند ماه آینده، شاهد افتتاح پروژه‌های بیشتری نسبت به هفته دولت باشیم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی