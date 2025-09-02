خبرگزاری کار ایران
دادستان عمومی و انقلاب اصفهان:

احکام برخی از جاسوسان جنگ ۱۲ روزه اصفهان صادر شد

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان گفت: برای پرونده‌های جاسوسان جنگ ۱۲ روزه اصفهان کیفرخواست صادر شده همچنین برای تعدادی از این پرونده‌ها نیز رأی صادر شده و به مرحله اجرای احکام رسیده است.

به گزارش ایلنا از اصفهان، سید محمد موسویان که به منظور شرکت در آیین تودیع و معارفه دادستان‌های حوزه‌های قضایی آران و بیدگل، نطنز و اردستان به این شهرستان‌ها سفر کرده بود به تبیین برخی از دستاوردها از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اشاره و اظهار کرد: علیرغم اینکه جنگ ۱۲ روزه رژیم نامشروع و جعلی صهیونیست منجر به شهادت عده‌ای از مردم، فرماندهان و دانشمندان کشور شد اما دستاوردهایی نیز برای میهن اسلامی ما داشته که از آن جمله می‌توان به اتحاد، انسجام و تاب‌آوری مردم اشاره کرد که این موضوع معادلات مستکبران از نتایج این حمله را به کلی برهم زد.

وی افزود: یکی دیگر از دستاوردهای ما در این جنگ، راز تمدنی نهفته در امتزاج علم و قدرت بود به نحوی که علم و پیشرفتی که به دست متخصصان و جوانان این مرز و بوم حاصل شده بود قدرتی را به ایران داد که پس از ۱۲ روز دفاع مقتدرانه، آمریکا و اسرائیل را مجبور به اعلام آتش‌بس کرد.

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان مدیریت اعجازگونه مقام معظم رهبری در این جنگ، اقتدار و ایستادگی تاریخی نظام اسلامی در برابر مستکبرانی چون آمریکا و اسرائیل، حفظ هویت اسلامی و ایجاد اعتماد و باور به این هویت را از دیگر دستاوردهای این جنگ دانست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ارزیابی عملکرد دادستان‌ها در حوزه‌های قضایی تصریح کرد: هر ساله با ارزیابی‌هایی که از عملکرد دادستان‌های حوزه‌های قضایی در اجرای مفاد سند تحول و تعالی قضایی به‌عمل می‌آید این نیروها با تشخیص رئیس کل دادگستری استان ضمن ارتقا رتبه شغلی به حوزه‌های قضایی دیگر یا به مرکز استان منتقل می‌شوند.

موسویان افزود: بررسی عملکرد دادستان‌ها بر اساس مفاد سند تحول قضایی به شکل مستمر رصد و پیگیری می‌شود و دادستان‌هایی که در اجرای مفاد این سند موفق بوده‌اند براساس ضوابط ارتقا پیدا می‌کنند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با ابراز رضایت از عملکرد دادستان‌های حوزه‌های قضایی آران و بیدگل، نطنز و اردستان اظهار کرد: دادستان‌های این سه حوزه قضایی براساس شاخص‌ها در اجرای مفاد سند تحول قضایی موفق عمل کرده و با نظر رئیس کل دادگستری استان ارتقا سمت و جایگاه داشته‌اند و دادستان‌هایی که به جای دادستان‌های پیشین مشغول کار خواهند شد نیز از تجربه خوبی برخوردار بوده، عملکرد مناسبی در سمت‌های پیشین خود داشته‌اند و امیدوار هستیم که بتوانند خدمتگزاران خوبی برای مردم فهیم این سه شهرستان باشند.

موسویان با اشاره به بخشی از عملکرد مجموعه دادستانی اظهار کرد: به‌عنوان بخشی از عملکرد مجموعه دادستانی براساس سند تحول قضایی می‌توان به پیشگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی در قالب ستاد اقتصاد مقاومتی و کمک به تحقق شعار سال و همچنین پیگیری و نظارت دادستان‌های تمامی حوزه‌های قضایی بر حفظ حقوق بیت‌المال و احیای حقوق عامه و برخورد با متجاوزان به انفال و حقوق مردم اشاره کرد.

وی افزود: در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری در خصوص حفظ انسجام و اتحاد ملی، دادستانی خود را مکلف می‌داند با افرادی که به هر نحوی بخواهند این انسجام را خدشه دار کنند و یا با اقدامات خود در فضای مجازی باعث آسیب به این اتحاد و انسجام شوند قاطعانه و بدون اغماض برخورد قانونی به‌عمل آورد.

دادستان اصفهان با اشاره به روند رسیدگی به پرونده‌هایی که در طول جنگ دوازده روزه برای جاسوسان و مزدوران رژیم صهیونیستی در استان تشکیل شده تصریح کرد: با پیگیری و تأکیدات رئیس کل دادگستری استان و تلاش مسئولان قضایی، دادستان‌ها و رؤسای دادگستری‌ها در قریب به اتفاق این پرونده‌ها کیفرخواست صادر شده و برای رسیدگی به محاکم ارجاع شده همچنین برای تعدادی از این پرونده‌ها نیز رأی صادر شده و به مرحله اجرای احکام رسیده است.

گفتنی است در سه مراسم تکریم و معارفه به ترتیب آقایان سید عباس بارودکو، محسن پوربافرانی و محمد حاتمی‌کیا به‌عنوان دادستان‌های حوزه‌های قضایی آران و بیدگل، نطنز و اردستان معرفی و از خدمات آقایان مرتضی باصریان، حجت‌الاسلام‌والمسلمین جابر محمدی بصیر و سیدعباس بارودکو، دادستان‌های پیشین این سه حوزه قضایی تقدیر به‌عمل آمد.

