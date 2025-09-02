معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش:
یک همت اعتبار برای تقویت آموزش های فنی و حرفه ای اختصاص یافت
معاون متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: با هدف تقویت آموزش های فنی و حرفه ای و کاردانش، یک همت اعتبار در بودجه سنواتی کشور جهت این مراکز دیده شده که بخشی از آن نیز در حال تخصیص است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سید مصطفی آذرکیش امروز سه شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان با بیان اینکه تقویت هنرستانها و توسعه آموزشهای مهارتی متناسب با اسناد بالادستی در دستور کار وزارت آموزش و پرورش قرار دارد، اظهارداشت: براین اساس شاهد آینده بهتری برای تامین نیروی کار ماهر در جامعه خواهیم بود.
وی ادامه داد: برای تقویت تولید داخلی، کاهش نرخ بیکاری و در نهایت کاهش آسیبهای اجتماعی و…یک همت اعتبار اختصاص یافته از سوی سازمان برنامه و بودجه در حال تخصیص است.
معاون متوسطه وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: مبلغی بیش از یک همت نیز از محل فروش ۴ درصد گاز با توجه به مقررات مالی دولت و با اولویت تجهیز و توسعه هنرستانهای فنی و حرفهای و کاردانش نیز در حال پیگیری میباشد.
اذرکیش اظهارداشت: براساس بند ۳ ماده ۸۲ قانون برنامه هفتم دولت نیز که در تیرماه جاری به تصویب رسید مشوقهای ویژهای از جمله مشوقهای بیمه ای، مالیاتی، کارفرمایی و. . برای واحدهای تولیدی، صنعتی و…که در راستای تجهیز و توسعه فضاهای آموزشی بویژه هنرستانها مشارکت دارند، در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: همچنین برون سپاری آموزشهای مهارتی در محیط واقعی کاری که دولت منابع آن را تامین میکند نیز در دستور کار قرار دارد.