اجرای همزمان خطوط ۲، ۳ و ۴ متروی شیراز با ۱۶ ایستگاه
شهردار شیراز گفت: پیشروی همزمان در ساخت ۱۶ ایستگاه و بهرهبرداری از ۲۴ ایستگاه فعال، گامی اساسی و اقدامی راهبردی در تسهیل جابهجایی ریلی و پیشبرد توسعه پایدار کلانشهر شیراز است.
به گزارش ایلنا، محمدحسن اسدی با اشاره به پیشرفت چشمگیر پروژه عظیم توسعه شبکه متروی شیراز گفت: این طرح با شتاب قابلتوجهی در حال پیشروی است و هماکنون توسعه و ساخت ایستگاههای خطوط مترو بهطور همزمان در حال اجراست.
وی افزود: به موازات اجرای خطوط ۲، ۳ و ۴ از خطوط چهارگانه مترو، ۱۶ ایستگاه مترو نیز در نقاط مختلف شهر بهطور همزمان در حال احداث است که این روند، عزم جدی مدیریت شهری برای گسترش حملونقل عمومی را نشان میدهد که کل مناطق شهر را پوشش میدهند.
اسدی اجرای همزمان ۱۶ ایستگاه مترو را عملیاتی پیچیده و پرهزینه دانست که نیازمند تأمین مالی کلان، برنامهریزی دقیق و مدیریت یکپارچه است و تصریح کرد: امروزه هزینه احداث هر ایستگاه مترو بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان برآورد میشود.
اسدی کاهش ترافیک و آلودگی هوا، تسهیل دسترسی شهروندان به نقاط مختلف، توسعه پایدار شهری، صرفهجویی در وقت و هزینه و افزایش رفاه عمومی را از اهداف کلیدی این پروژه برشمرد و افزود: با تکمیل این خطوط، پوشش شبکه مترو و سرعت جابهجایی شهروندان بهطور چشمگیری افزایش مییابد.
شهردار شیراز گسترش مترو را عاملی مهم در بهبود گردشگری و اقتصاد دانست و گفت: با بهرهبرداری از ایستگاههای جدید، دسترسی گردشگران داخلی و خارجی به جاذبههایی نظیر حافظیه، سعدیه و حرم مطهر حضرت احمدبنموسی شاهچراغ(ع) آسانتر خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: احداث همزمان ۱۶ ایستگاه، علاوه بر ایجاد فرصتهای شغلی در مرحله ساخت، موجب رونق اقتصادی مناطق پیرامون ایستگاهها و سرمایهگذاری پایدار در آینده شیراز خواهد شد.
گفتنیست، هماکنون ۱۶ ایستگاه عمرانی فعال در خطوط ۲، ۳، ۴ و مسیر ارتباطی خط ۱ به ۴ در دست احداث است و همزمان، ۲۴ ایستگاه در خطوط ۱ و ۲ بهطور پیوسته در حال خدماترسانی به شهروندان هستند.