به گزارش خبرنگار ایلنا، سید سعید شاهرخی روز سه شنبه یازدهم شهریور ماه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان اظهارداشت: رویکرد سال جدید تحصیلی، توسعه و تجهیز فضاهای آموزش فنی و حرفه‌ای در مقطع متوسطه است تا جمعیت بیشتری از دانش آموزان از این ظرفیت استفاده کنند.

وی ادامه داد: استفاده از آموزش‌های فنی و حرفه‌ای یکی از نیازهای اساسی و جدی جامعه است که باتوجه به شرایط استان و نیازهای بازار کار، در دستور کار قرار دارد.

استاندار لرستان همچنین بر استفاده از ظرفیت شورای آموزش و پرورش در راستای تحقق اهداف آموزشی، تاکید کرد.

شاهرخی در بخش دیگری از سخنانش به آمادگی کامل مدارس استان برای آغاز سال تحصیلی جدید اشاره کرد و گفت: طبق اقدامات انجام شده فضاهای آموزشی استان کاملا، آماده هستند و از نظر ساماندهی نیروی انسانی نیز تلاش شده تا هیچ مدرسه‌ای کمبود معلم نداشته باشد.

وی ادامه داد: همچنین با هماهنگی‌های صورت گرفته امکان ثبت نام در زمان باقیمانده برای دانش آموزانی که امکان ثبت نام نداشته اند، فراهم شده است.

انتهای پیام/