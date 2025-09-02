خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

استاندار لرستان:

توسعه و تجهیز فضاهای آموزش فنی و حرفه‌ای در دستور کار قرار دارد

توسعه و تجهیز فضاهای آموزش فنی و حرفه‌ای در دستور کار قرار دارد
کد خبر : 1681063
لینک کوتاه کپی شد.

استاندار لرستان با اشاره به استفاده از ظرفیت شورای آموزش و پرورش بر ضرورت توسعه فضاهای آموزش فنی و حرفه ای استان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سید سعید شاهرخی روز سه شنبه یازدهم شهریور ماه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان اظهارداشت: رویکرد سال جدید تحصیلی، توسعه و تجهیز فضاهای آموزش فنی و حرفه‌ای در مقطع متوسطه است تا جمعیت بیشتری از دانش آموزان از این ظرفیت استفاده کنند. 

وی ادامه داد: استفاده از آموزش‌های فنی و حرفه‌ای یکی از نیازهای اساسی و جدی جامعه است که باتوجه به شرایط استان و نیازهای بازار کار، در دستور کار قرار دارد. 

استاندار لرستان همچنین بر استفاده از ظرفیت شورای آموزش و پرورش در راستای تحقق اهداف آموزشی، تاکید کرد. 

شاهرخی در بخش دیگری از سخنانش به آمادگی کامل مدارس استان برای آغاز سال تحصیلی جدید اشاره کرد و گفت: طبق اقدامات انجام شده فضاهای آموزشی استان کاملا، آماده هستند و از نظر ساماندهی نیروی انسانی نیز تلاش شده تا هیچ مدرسه‌ای کمبود معلم نداشته باشد. 

وی ادامه داد: همچنین با هماهنگی‌های صورت گرفته امکان ثبت نام در زمان باقیمانده برای دانش آموزانی که امکان ثبت نام نداشته اند، فراهم شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی