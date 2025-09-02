۲۰ تن برنج تقلبی در تنکابن کشف شد

به گزارش ایلنا، رضا نجفی گفت: مأموران جهاد کشاورزی این شهرستان طی یک عملیات مشترک سازمان اطلاعات سپاه، کارشناسان صمت و جهاد کشاورزی انباری در را تنکابن،شناسایی و مقدار ۲۰ تن برنجی که به صورت غیرقانونی احتکار و بسته بندی تقلبی می‌شد پلمپ کردند.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان تنکابن افزود: این کشف با همکاری سازمان اطلاعات سپاه صورت گرفته و متخلفین تحویل مقامات قضایی شده‌اند

نجفی افزود: فرد متخلف پس از کشف و ضبط محموله به مراجع قضایی معرفی شد تا مراحل قانونی رسیدگی به پرونده انجام شود.

گفتنی است، این متخلف برنج های پاکستانی رو در بسته بندی کیسه‌های برنج محلی هاشمی منتقل و به صورت غیرمجاز وارد بازار می‌کرد که جهاد کشاورزی شهرستان تنکابن با جدیت پیگیر جلوگیری از این گونه تخلفات است و با متخلفان برخورد قانونی خواهد کرد.

