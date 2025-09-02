خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۲۰ تن برنج تقلبی در تنکابن کشف شد

۲۰ تن برنج تقلبی در تنکابن کشف شد
کد خبر : 1681016
لینک کوتاه کپی شد.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان تنکابن گفت: در پی رصد بازار و پیگیری‌های انجام شده توسط مأموران جهاد کشاورزی، مقدار ۲۰ تن برنج احتکار شده پاکستانی در شهرستان تنکابن کشف شد.

به گزارش ایلنا، رضا نجفی گفت: مأموران جهاد کشاورزی این شهرستان طی یک عملیات مشترک سازمان اطلاعات سپاه، کارشناسان صمت و جهاد کشاورزی انباری در را تنکابن،شناسایی و مقدار ۲۰ تن برنجی که به صورت غیرقانونی احتکار و بسته بندی تقلبی می‌شد پلمپ کردند.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان تنکابن افزود: این کشف با همکاری سازمان اطلاعات سپاه صورت گرفته و متخلفین تحویل مقامات قضایی شده‌اند

نجفی افزود: فرد متخلف پس از کشف و ضبط محموله به مراجع قضایی معرفی شد تا مراحل قانونی رسیدگی به پرونده انجام شود.

گفتنی است، این متخلف برنج های پاکستانی رو در بسته بندی کیسه‌های برنج محلی هاشمی منتقل و به صورت غیرمجاز وارد بازار می‌کرد که جهاد کشاورزی شهرستان تنکابن با جدیت پیگیر جلوگیری از این گونه تخلفات است و با متخلفان برخورد قانونی خواهد کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی