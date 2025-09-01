فرمانده انتظامی شهرستان قزوین خبر داد؛
بازداشت عاملان ضرب و شتم میوهفروشان سیار در قزوین
مسئول فرماندهی انتظامی شهرستان قزوین گفت: پس از انتشار فیلمی در فضای مجازی مبنی بر ضرب و شتم دو نفر از میوه فروشان سیار در یکی از خیابانهای قزوین موضوع توسط پلیس مورد بررسی و عاملان درگیری دستگیر شدند.
به گزارش ایلنا از قزوین، سرهنگ رحیم امینی درباره جزئیات این خبر گفت: در پی تماس شهروندان با مرکز فوریت های پلیسی مبنی بر درگیری عوامل سدمعبر شهرداری با دو نفر از میوه فروشان سیار در یکی از خیابان های شهر قزوین، بلافاصله ماموران گشت کلانتری 17 غیاث آباد به محل اعزام و برابر دستور قضایی عوامل درگیری بازداشت و به منظور رسیدگی به شکایت شاکیان در اختیار مرجع قضایی قرار گرفتند.