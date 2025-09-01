به گزارش ایلنا از قزوین، سرهنگ رحیم امینی درباره جزئیات این خبر گفت: در پی تماس شهروندان با مرکز فوریت های پلیسی مبنی بر درگیری عوامل سدمعبر شهرداری با دو نفر از میوه فروشان سیار در یکی از خیابان های شهر قزوین، بلافاصله ماموران گشت کلانتری 17 غیاث آباد به محل اعزام و برابر دستور قضایی عوامل درگیری بازداشت و به منظور رسیدگی به شکایت شاکیان در اختیار مرجع قضایی قرار گرفتند.

