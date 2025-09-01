سه نفر بر اثر انفجار گاز در کردستان مصدوم شدند

به گزارش ایلنا، بابک هدایی روز دوشنبه اظهار کرد: در حادثه اول که بر اثر انفجار کپسول گاز خانگی در روستای نشور از توابع شهرستان کامیاران روی داد، ۲ نفر دچار آسیب شدند.

وی افزود: به دنبال تماس با مرکز دیسپچ اورژانس، ۲ دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد که پس از انجام اقدامات درمانی، یک نفر به صورت سرپایی مداوا و یک مصدوم دیگر برای ادامه درمان به بیمارستان کوثر سنندج منتقل شد.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کردستان ادامه داد: دومین حادثه نیز ظهر امروز در روستای حانزلان بانه و به دنبال انفجار سیلندر گاز رخ داد که در این حادثه یک نفر دچار مصدومیت شد و در محل به‌صورت سرپایی درمان شد.

هدایی با تأکید بر لزوم رعایت اصول ایمنی در نگهداری و استفاده از کپسول‌های گاز خانگی، اضافه کرد: کوچک‌ترین بی‌احتیاطی می‌تواند منجر به بروز حوادث تلخ و خسارات جانی و مالی شود.