مدیرعامل تأمین اجتماعی خبرداد؛
آغاز ساخت ۶ درمانگاه جدید در فارس
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به پوشش ۵۳ درصدی جمعیت کشور توسط این سازمان، تأکید کرد: توسعه خدمات درمانی در استان فارس بهویژه در حوزه پزشک خانواده، نظام ارجاع و احداث مراکز درمانی جدید باید در دستور کار قرار گیرد.
به گزارش ایلنا، مصطفی سالاری امروز دوشنبه، ۱۰ شهریور در آیین رونمایی از هفت طرح تحولآفرین حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس در شیراز که با حضور استاندار فارس، نمایندگان مجلس و جمعی از مسئولان ملی و استانی برگزار شد، اظهار کرد: حدود ۴۸ میلیون نفر معادل ۵۳ درصد جمعیت کشور بیمهشده تأمین اجتماعی هستند که بهطور مستمر از خدمات این سازمان بهرهمند میشوند.
وی با بیان اینکه به ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر بدون احتساب افراد تحت تکفل، ماهانه مستمری و حقوق پرداخت میشود، گفت: در حال حاضر ۲۵۸ هزار نفر در فارس مستمریبگیر تأمین اجتماعی هستند و ۸۷۷ هزار نفر بیمهپرداز اصلی در این استان در آینده بازنشسته خواهند شد.
سالاری ادامه داد: سازمان تأمین اجتماعی ماهانه حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان بابت خدمات درمانی و ۹۵ هزار میلیارد تومان بابت حقوق بازنشستگی و از کارافتادگی پرداخت میکند و در مجموع ۱۲۵ هزار میلیارد تومان تعهدات ماهانه دارد که دستکم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان آن باید از طریق وصول حقبیمه از کارفرمایان تأمین شود.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به فعالیت ۲۴ مرکز درمانی شامل یک بیمارستان و ۲۳ درمانگاه در فارس گفت: هماکنون شش درمانگاه جدید در حال ساخت است و توسعه بیمارستان شهید بهشتی و درمانگاه شهید رضایی شیراز نیز با همکاری شهرداری این شهر پیگیری خواهد شد.
سالاری افزود: در استان فارس باید اقدامات مهمی در حوزه پزشک خانواده و نظام ارجاع انجام شود تا بتوانیم به سمت تحقق درمان رایگان برای نیمی از جمعیت استان حرکت کنیم؛ هرچند این اقدام هزینههای جدیدی برای سازمان ایجاد خواهد کرد اما شدنی و عملیاتی است.
وی با اشاره به ضرورت همکاری مدیریت شهری در شیراز بیان کرد: تجهیز معابر و تسهیل تردد مردم به مراکز درمانی تأمین اجتماعی باید در دستور کار قرار گیرد و انتظار میرود شهرداری در این حوزه همکاری بیشتری داشته باشد.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی همچنین درباره طرحهای تحولآفرین حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: این طرحها که به امضای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و استاندار فارس رسیده است، میتواند زمینهساز تحولات مهمی در حوزه اشتغال و مهارتآموزی استان شود.
سالاری در پایان بیان کرد: شش درمانگاه جدید در استان در حال ساخت است که سه مرکز توسط پیمانکار فعال احداث میشود، پیمانکار یک مجموعه دیگر نیز انتخاب شده و دو مرکز دیگر در مرحله انتخاب پیمانکار قرار دارد.
طرحهای تحولآفرین حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس شامل مهارتآموزی سفارشمحور، همیار بازرس در کارگاههای ساختمانی، تأسیس خانه مهارت روستایی، ایجاد خانه مهارت در محلههای کمبرخوردار و مناطق آسیبپذیر، تأسیس خانه مهارت ویژه توانخواهان، اتصال دانشگاههای فنی و مهندسی به مراکز آموزش فنی و حرفهای و پارکهای علم و فناوری و تجمیع ظرفیتهای بیندستگاهی برای توسعه استارتاپهای روستایی است.