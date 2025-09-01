به گزارش خبرنگار ایلنا، رضا مظهری در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه‌های استان مرکزی، افزود: حذف این مدارس با هدف اجرای سیاست‌های نهضت عدالت آموزشی عملیاتی می‌شود که استان مرکزی در این راستا قدم‌های مؤثری برداشته است.

وی ادامه داد: یکی از اهداف قانون برنامه هفتم توسعه کشور، برطرف کردن مشکل کلاس‌های دارای تراکم بالای دانش‌آموز است. بر اساس این قانون کلاس‌هایی که تراکم بیش از 35 دانش‌آموز دارند، باید در یک بازه زمانی و با برنامه‌ریزی مشخص به صفر برسند.

سرپرست اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان مرکزی به موضوع مدارس کانکسی اشاره کرده و اظهار داشت: اکنون هیچ مدرسه کانکسی در این استان با کمتر از 8 دانش‌آموز فعال نیست و در این راستا برنامه‌ریزی‌ها برای ارتقاء عدالت آموزشی ادامه دارد.

مظهری تصریح کرد: طبق تکالیف ماده 87 قانون برنامه هفتم توسعه، سرانه فضای آموزشی در کشور باید ارتقاء یابد و این موضوع در استان مرکزی باید به حدود 6 مترمربع برسد. در شهرستان‌های اراک، ساوه و دلیجان این سرانه 2.5 مترمربع است و باید در سال آینده به 6.1 مترمربع افزایش پیدا کند.

وی بیان داشت: تاکنون 148 نشست نهضت توسعه عدالت آموزشی در استان مرکزی با حضور استاندار، فرمانداران و مسئولان مرتبط برگزار شده است. در این راستا اجرای 137 پروژه در دستور کار قرار گرفته و تا مهر ماه سال 1405 تمامی این مدارس به آموزش و پروش تحویل داده می‌شود.

سرپرست اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان مرکزی اضافه کرد: تحقق عدالت آموزشی در گرو همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی و مشارکت مردم است و در این راستا استان مرکزی در این مسیر با جدیت گام برمی‌دارد.

