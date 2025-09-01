پیکر جوان مغروق سقزی در سد مهاباد پیدا شد
مدیر عامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی گفت: جنازه جوان سقزی غرق شده در سد مهاباد پس از سه روز جستجوی تیم های غواصی هلال احمر پیدا شد.
به گزارش ایلنا،حمید محبوبی در گفتوگو با خبرنگاران،اظهار کرد: این جوان ۲۰ ساله اهل شهرستان سقز که به همراه پدرش روز جمعه برای شنا به سد مهاباد رفته بود، دچار غرق شدگی شد.
محبوبی افزود: تیمهای جستوجو و نجات هلال احمر به همراه تیم حمایت عای روانی (سحر) از روز جمعه در عمق حدود ۲۰ متری سد و در نزدیکی دریچه به دنبال جسد بودند، تا اینکه سرانجام موفق به یافتن جسد وی شدند.
وی ادامه داد :تیم جوانان داوطلب حمایت های روانی در این عملیات نقش بسزایی در تسکین آلام خانواده داغدار داشتند.