پیکر جوان مغروق سقزی در سد مهاباد پیدا شد
مدیر عامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی گفت: جنازه جوان سقزی غرق شده در سد مهاباد پس از سه روز جستجوی تیم های غواصی هلال احمر پیدا شد.

به گزارش ایلنا،حمید محبوبی در گفت‌وگو با خبرنگاران،اظهار کرد: این جوان ۲۰ ساله اهل شهرستان سقز که به همراه پدرش روز جمعه برای شنا به سد مهاباد رفته بود، دچار غرق شدگی شد.

محبوبی افزود:  تیم‌های جست‌وجو و نجات هلال احمر به همراه تیم حمایت عای روانی (سحر) از روز جمعه در عمق حدود ۲۰ متری سد و در نزدیکی دریچه به دنبال جسد بودند، تا اینکه سرانجام موفق به یافتن جسد وی شدند.

وی ادامه داد :تیم جوانان داوطلب حمایت های روانی در این عملیات نقش بسزایی در تسکین آلام خانواده داغدار داشتند.

 

