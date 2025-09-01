فرماندار شیراز مطرح کرد؛
قوانین دستوپاگیر انگیزه فعالان اقتصادی را کاهش میدهد
فرماندار شیراز با حضور در دفتر شرکت فاتح صنعت در شهرک صنعتی بزرگ شیراز از زحمات مدیران و کارکنان این مجموعه صنعتی قدردانی کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی فرمانداری شهرستان شیراز، سید علاالدین کراماتی در این دیدار که مدیرکل صمت فارس و مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان نیز او را همراهی کردند، گفت: مشاهده فعالیت این مجموعه امیدواری تازهای برای توسعه صنعتی استان ایجاد کرده است.
فرماندار شیراز با اشاره به اهمیت صنایع اظهار داشت: حضور در این واحد صنعتی مایه خرسندی بوده و این شرکت نه تنها افتخار شیراز و فارس بلکه افتخار ایرانیان است.
کراماتی با اشاره به برخی قوانین موجود در حوزه صنعت گفت: وجود مقررات دستوپاگیر و عقبگردهای قانونی انگیزه فعالان اقتصادی را کاهش میدهد، اما مشاهده پویایی صنایع زنده در شیراز را میمون و مبارک دانست و بر ادامه حمایتها تأکید کرد.
فرماندار شیراز با اشاره به تاریخ ایران اسلامی بیان کرد: پیشرفت تنها با تلاش، حضور میدانی و عملگرایی محقق میشود و شرکت فاتح صنعت نمونه بارزی از این تلاشهاست.
ضرورت تشویق سرمایهگذاران به سرمایهگذاری در کشور
وی بر ضرورت تشویق سرمایهگذاران به سرمایهگذاری در کشور تأکید کرد و گفت: باید از فرصتها حمایت کرد تا ثروتها در ایران باقی بماند.
کراماتی افزود: برخی مسئولان در گذشته تنها به مسائل ذهنی و کلیات توجه داشتهاند و نگاهشان به صنعت و سعادتمندی جامعه ناکافی بوده است.
فرماندار شیراز با اشاره به تحولات تاریخی در انگلستان یادآور شد: این کشور با انقلاب صنعتی مسیر توسعه را پیمود و با تکیه بر علم توانست بر مناطق مهمی همچون هندوستان سلطه یابد.
وی تأکید کرد: کشور نیز باید علم و عمل را مبنای پیشرفت قرار دهد.
کراماتی در پایان با قدردانی از تلاشهای دولت وفاق ملی گفت: استاندار فارس شخصیتی ملی و توانمند است که با درایت و همراهی رئیسجمهور عدالت را مبنای کار در کشور و استان قرار دادهاند.