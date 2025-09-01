خبرگزاری کار ایران
فرماندار شیراز مطرح کرد؛

قوانین دست‌وپاگیر انگیزه فعالان اقتصادی را کاهش می‌دهد

فرماندار شیراز با حضور در دفتر شرکت فاتح صنعت در شهرک صنعتی بزرگ شیراز از زحمات مدیران و کارکنان این مجموعه صنعتی قدردانی کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی فرمانداری شهرستان شیراز، سید علاالدین کراماتی در این دیدار که مدیرکل صمت فارس و مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان نیز او را همراهی کردند، گفت: مشاهده فعالیت این مجموعه امیدواری تازه‌ای برای توسعه صنعتی استان ایجاد کرده است.

فرماندار شیراز با اشاره به اهمیت صنایع اظهار داشت: حضور در این واحد صنعتی مایه خرسندی بوده و این شرکت نه تنها افتخار شیراز و فارس بلکه افتخار ایرانیان است. 

مقررات دست‌وپاگیر انگیزه فعالان اقتصادی را کاهش می‌دهد

کراماتی با اشاره به برخی قوانین موجود در حوزه صنعت گفت: وجود مقررات دست‌وپاگیر و عقب‌گردهای قانونی انگیزه فعالان اقتصادی را کاهش می‌دهد، اما مشاهده پویایی صنایع زنده در شیراز را میمون و مبارک دانست و بر ادامه حمایت‌ها تأکید کرد.

فرماندار شیراز با اشاره به تاریخ ایران اسلامی بیان کرد: پیشرفت تنها با تلاش، حضور میدانی و عمل‌گرایی محقق می‌شود و شرکت فاتح صنعت نمونه بارزی از این تلاش‌هاست.

ضرورت تشویق سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در کشور

وی بر ضرورت تشویق سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در کشور تأکید کرد و گفت: باید از فرصت‌ها حمایت کرد تا ثروت‌ها در ایران باقی بماند.

 کراماتی افزود: برخی مسئولان در گذشته تنها به مسائل ذهنی و کلیات توجه داشته‌اند و نگاهشان به صنعت و سعادتمندی جامعه ناکافی بوده است.

فرماندار شیراز با اشاره به تحولات تاریخی در انگلستان یادآور شد: این کشور با انقلاب صنعتی مسیر توسعه را پیمود و با تکیه بر علم توانست بر مناطق مهمی همچون هندوستان سلطه یابد.

 وی تأکید کرد: کشور نیز باید علم و عمل را مبنای پیشرفت قرار دهد.

کراماتی در پایان با قدردانی از تلاش‌های دولت وفاق ملی گفت: استاندار فارس شخصیتی ملی و توانمند است که با درایت و همراهی رئیس‌جمهور عدالت را مبنای کار در کشور و استان قرار داده‌اند.

