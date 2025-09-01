خبرگزاری کار ایران
قطع چهار روزه آب در منطقه میان‌آب شهرستان کرخه/ آبفا: مشکل در حال رفع است

قطع چهار روزه آب در منطقه میان‌آب شهرستان کرخه/ آبفا: مشکل در حال رفع است
آب شرب منطقه میان‌آب شهرستان کرخه به دلیل شکستگی خط انتقال و فرسودگی شبکه آبرسانی، چهار روز است که قطع می باشد.

به گزارش خبرنگار ایلنا خوزستان، روستاهای میان‌آب، سیدخلف، سیدخشان، سیدرحیمه، غزی، سیدباقر، علی ضغیر، طهرانیه، بخات علوان و فریضه به علت ترکیدگی در مسیر خط انتقال آب، از روزهای گذشته با مشکل جدی قطع و کم‌آبی روبرو هستند.

ساکنان این منطقه که جمعیتی بیش از هفت هزار نفر را شامل می‌شوند، علاوه بر نبود آب شرب، با مشکلاتی هم چون جاده‌های ناایمن و فرسودگی شبکه برق نیز مواجه‌اند.

اداره آبفای شهرستان کرخه در اطلاعیه‌ای کوتاه ضمن عذرخواهی از اهالی میان‌آب اعلام کرد: مشکل پیش آمده در خط انتقال در حال مرتفع شدن است.

طبق گفته‌های اهالی، با وجود گلایه‌های مردم از طولانی شدن روند رفع مشکل، تاکنون اقدامی عملی از سوی نماینده مجلس، فرمانداری و بخشداری برای حل ریشه‌ای معضل فرسودگی شبکه آبرسانی منطقه نشده است.

