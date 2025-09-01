به گزارش خبرنگار ایلنا خوزستان، روستاهای میان‌آب، سیدخلف، سیدخشان، سیدرحیمه، غزی، سیدباقر، علی ضغیر، طهرانیه، بخات علوان و فریضه به علت ترکیدگی در مسیر خط انتقال آب، از روزهای گذشته با مشکل جدی قطع و کم‌آبی روبرو هستند.

ساکنان این منطقه که جمعیتی بیش از هفت هزار نفر را شامل می‌شوند، علاوه بر نبود آب شرب، با مشکلاتی هم چون جاده‌های ناایمن و فرسودگی شبکه برق نیز مواجه‌اند.

اداره آبفای شهرستان کرخه در اطلاعیه‌ای کوتاه ضمن عذرخواهی از اهالی میان‌آب اعلام کرد: مشکل پیش آمده در خط انتقال در حال مرتفع شدن است.

طبق گفته‌های اهالی، با وجود گلایه‌های مردم از طولانی شدن روند رفع مشکل، تاکنون اقدامی عملی از سوی نماینده مجلس، فرمانداری و بخشداری برای حل ریشه‌ای معضل فرسودگی شبکه آبرسانی منطقه نشده است.

