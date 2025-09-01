توقیف ۷۴ دستگاه وسیله نقلیه متخلف در گرگان

به گزارش ایلنای گلستان، سرهنگ کارآگاه عباسعلی پهلوانی‌نسب اظهار داشت: مأموران انتظامی گرگان در راستای ارتقاء نظم و انضباط اجتماعی و برخورد با رانندگان متخلف موفق شدند ۷۴ دستگاه وسیله نقلیه متخلف شامل ۵۳ دستگاه خودرو و ۲۱ دستگاه موتورسیکلت را در سطح شهر توقیف کنند.

وی با تأکید بر استمرار اجرای این طرح، افزود: برخورد با خودروها و موتورسیکلت‌های مزاحم، پرخطر و فاقد مدارک قانونی با جدیت در دستور کار پلیس قرار دارد.

وی گفت: مشارکت شهروندان در گزارش تخلفات و همکاری با پلیس می‌تواند نقش مؤثری در ارتقاء امنیت اجتماعی داشته باشد.

وی گفت: ۸ سارق حرفه‌ای درگرگان دستگیر شدند و به ۲۰ فقره سرقت در حوزه‌های مختلف از جمله اماکن خصوصی، موتورسیکلت و قطعات خودرو اعتراف کردند. بخشی از اموال مسروقه نیز در بازرسی‌های انجام‌شده کشف و به مال‌باختگان تحویل گردید.

فرمانده انتظامی گرگان در پایان خاطرنشان کرد: برخورد قاطع با سارقان و قانون‌شکنان به صورت مستمر در دستور کار پلیس قرار دارد و شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

