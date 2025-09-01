خبرگزاری کار ایران
گسترش مراکز مشاوره تخصصی ازدواج و خانواده در لرستان

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان لرستان گفت: تلاش بر این است تا با گسترش این مراکز در سطح استان، دسترسی جوانان به خدمات تخصصی در حوزه ازدواج و خانواده تسهیل شود.

به گزارش ایلنا، فرهاد دیناروند روز دوشنبه دهم شهریور ماه در مراسم افتتاح مراکز مشاوره تخصصی ازدواج و خانواده در شهرستان دلفان اظهار کرد: این مراکز با هدف مشاوره قبل، حین و بعد از ازدواج، تحکیم بنیان خانواده و فرزندآوری افتتاح شد. 

وی با اشاره به اهمیت مشاوره تخصصی برای زوج‌های جوان افزود: مراکز مشاوره ازدواج نقش مؤثری در ارتقاءیآگاهی زوجین نسبت به مهارت‌های زندگی مشترک دارند و می‌توانند از بروز بسیاری از تنش‌ها و اختلافات خانوادگی جلوگیری کنند. 

سرپرست کل ورزش و جوانان لرستان گفت: این مراکز با استفاده از مشاوران مجرب، خدمات روان‌شناختی و مشاوره‌ای را در حوزه‌های مختلف خانواده ارائه می‌دهند. 

دیناروند ادامه داد: یکی از اولویت‌های اداره‌کل ورزش و جوانان استان، توسعه زیرساخت‌های روان‌شناختی و فرهنگی برای جوانان در آستانه ازدواج است. 

وی یادآور شد: راه‌اندازی مراکز مشاوره در شهرستان‌های مختلف استان لرستان، گامی مؤثر در این مسیر است که می‌تواند به کاهش آمار طلاق و تقویت بنیان خانواده کمک کند. 

سرپرست کل ورزش و جوانان لرستانگفت: موفقیت این مراکز زمانی محقق می‌شود که خانواده‌ها به اهمیت مشاوره قبل و بعد از ازدواج باور داشته باشند و نهادهای محلی نیز در زمینه فرهنگ‌سازی، حمایت و اطلاع‌رسانی مشارکت فعال داشته باشند. 

وی اظهار کرد: امیدواریم با استفاده مطلوب خانواده‌ها و جوانان از ظرفیت این مراکز، بتوان گام‌های مؤثری در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی، ارتقای سلامت روان و بهبود کیفیت زندگی خانوادگی در استان برداشت. 

