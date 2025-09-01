خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

عضو شورای شهر شیراز مطرح کرد؛

هویت قصردشت به باغ‌هایش است، نه به رستوران و مدرسه و برج

هویت قصردشت به باغ‌هایش است، نه به رستوران و مدرسه و برج
کد خبر : 1680651
لینک کوتاه کپی شد.

آتش‌سوزی اخیر به نابودی ۱۰ هکتار از باغ های شیراز منجر شد

عضو شورای اسلامی شهر شیراز با انتقاد از کمبود منابع آبی و بی‌توجهی به تیمار باغ‌های شیراز گفت: بسیاری از باغات تنها یک بار در تابستان آبیاری شده‌اند؛ درختانی که ظاهری سبز دارند اما از درون پوک شده‌اند و در معرض نابودی‌اند. حتی ایجاد تصفیه‌خانه‌های محلی نیز تاکنون گرهی از مشکل باز نکرده است.

به گزارش ایلنا، ابراهیم کمالی به وضعیت بغرنج باغ های  شیراز اشاره کرد و گفت: باغ ها، نه فقط فضای سبز، بلکه ریشه‌های فرهنگ و میراث زنده شهر هستند. هویت قصردشت به باغ‌هایش است، نه به رستوران و مدرسه و برج. باغ باید باغ باشد تا سرسبزی و نشاط شهر تداوم یابد؛ اما امروز شاهد تخریب و تغییر کاربری گسترده باغ ها  هستیم.

این عضو شورا با یادآوری آتش‌سوزی اخیر که به نابودی ۱۰ هکتار از باغات شیراز منجر شد، هشدار داد: مگر چند هکتار از باغات باقی مانده که تنها در یک ماه ۱۰ هکتار از دست می‌رود؟ شهردار بحق گفت در این فاجعه باید سیاه بپوشیم.

کمالی به تخلفات ساخت‌وساز در باغات پرداخت و تصریح کرد: شهرداری تمام توان خود را به کار بسته اما به تنهایی قادر به حفظ باغ ها  نیست و همکاری همه نهادها از استانداری تا محیط زیست، جهاد کشاورزی، آب منطقه‌ای و میراث فرهنگی را می‌طلبد. متأسفانه دعوت‌های مکرر ما تاکنون نتیجه‌ای نداشته است.

وی با اشاره به انتقال مدرسه مهر تابان به یکی دیگر از باغ های  قصردشت گفت: این اتفاق به سخره گرفتن قانون و افکار عمومی است. چه می‌شود که قانون قدرت حفظ یک باغ را در برابر دست‌اندازی‌های مداوم یک مدرسه خاص ندارد؟ این مدرسه ۱۳ سال فرصت داشت مکان جدیدی فراهم کند اما نکرد و حالا جشن پیروزی بر قانون می‌گیرد.

کمالی ضمن قدردانی از نقش رسانه‌ها در برجسته کردن موضوع باغ های، خواستار اقدامات عملی شد و تأکید کرد: حرف زدن درباره باغ ها بدون اقدام عملی، تنها یک کار تبلیغاتی و انتخاباتی است.

وی در بخش دیگری از سخنانش به برخی کارشکنی‌ها و فشارها اشاره کرد و گفت: گویا ایستادگی در برابر اعطای مجوزات غیرقانونی آن‌قدر گران آمده که برخی حتی اطرافیان مرا تفتیش می‌کنند، در حالی که در برابر انبوه تخلفات سکوت کرده‌اند. اگر این اقدام خلاف قانون و خلاف عرف پیگیری نشود، ناچارم بعضی مطالب را صریح با مردم در میان بگذارم.

کمالی تأکید کرد: قصد ورود به حاشیه ندارم، اما اگر جریان‌های متخلف و حامیانشان بخواهند شورا را وارد حاشیه کنند، هیچ ابایی ندارم. قبلاً هم گفته بودم باد نکارید که طوفان درو می‌کنید و آماده‌ام در برابر حاشیه‌سازی‌ها ایستادگی و روشنگری کنم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر