به گزارش ایلنا، ابراهیم کمالی به وضعیت بغرنج باغ های شیراز اشاره کرد و گفت: باغ ها، نه فقط فضای سبز، بلکه ریشه‌های فرهنگ و میراث زنده شهر هستند. هویت قصردشت به باغ‌هایش است، نه به رستوران و مدرسه و برج. باغ باید باغ باشد تا سرسبزی و نشاط شهر تداوم یابد؛ اما امروز شاهد تخریب و تغییر کاربری گسترده باغ ها هستیم.

این عضو شورا با یادآوری آتش‌سوزی اخیر که به نابودی ۱۰ هکتار از باغات شیراز منجر شد، هشدار داد: مگر چند هکتار از باغات باقی مانده که تنها در یک ماه ۱۰ هکتار از دست می‌رود؟ شهردار بحق گفت در این فاجعه باید سیاه بپوشیم.

کمالی به تخلفات ساخت‌وساز در باغات پرداخت و تصریح کرد: شهرداری تمام توان خود را به کار بسته اما به تنهایی قادر به حفظ باغ ها نیست و همکاری همه نهادها از استانداری تا محیط زیست، جهاد کشاورزی، آب منطقه‌ای و میراث فرهنگی را می‌طلبد. متأسفانه دعوت‌های مکرر ما تاکنون نتیجه‌ای نداشته است.

وی با اشاره به انتقال مدرسه مهر تابان به یکی دیگر از باغ های قصردشت گفت: این اتفاق به سخره گرفتن قانون و افکار عمومی است. چه می‌شود که قانون قدرت حفظ یک باغ را در برابر دست‌اندازی‌های مداوم یک مدرسه خاص ندارد؟ این مدرسه ۱۳ سال فرصت داشت مکان جدیدی فراهم کند اما نکرد و حالا جشن پیروزی بر قانون می‌گیرد.

کمالی ضمن قدردانی از نقش رسانه‌ها در برجسته کردن موضوع باغ های، خواستار اقدامات عملی شد و تأکید کرد: حرف زدن درباره باغ ها بدون اقدام عملی، تنها یک کار تبلیغاتی و انتخاباتی است.

وی در بخش دیگری از سخنانش به برخی کارشکنی‌ها و فشارها اشاره کرد و گفت: گویا ایستادگی در برابر اعطای مجوزات غیرقانونی آن‌قدر گران آمده که برخی حتی اطرافیان مرا تفتیش می‌کنند، در حالی که در برابر انبوه تخلفات سکوت کرده‌اند. اگر این اقدام خلاف قانون و خلاف عرف پیگیری نشود، ناچارم بعضی مطالب را صریح با مردم در میان بگذارم.

کمالی تأکید کرد: قصد ورود به حاشیه ندارم، اما اگر جریان‌های متخلف و حامیانشان بخواهند شورا را وارد حاشیه کنند، هیچ ابایی ندارم. قبلاً هم گفته بودم باد نکارید که طوفان درو می‌کنید و آماده‌ام در برابر حاشیه‌سازی‌ها ایستادگی و روشنگری کنم.

انتهای پیام/