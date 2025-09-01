رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان مطرح کرد؛
حرکت رو به رشد دستگاههای اجرایی هرمزگان در ارزیابی سالانه
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی هرمزگان اعلام کرد: نتایج جشنواره ارزیابی عملکرد نشان میدهد دستگاههای اجرایی استان با رشد امتیازات نسبت به سال گذشته، گامهای موثری در بهبود کیفیت خدمات برداشتهاند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، ابراهیم شاکریزاده در مراسم جشنواره استانی ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و تبریک هفته دولت، بر ضرورت تکریم مدیران و کارکنان خدوم دستگاهها تأکید کرد.
وی با تشریح فرآیند ارزیابی گفت: طبق قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاههای اجرایی موظفند نظام مدیریت عملکرد را در مجموعه خود مستقر کرده و هر ساله عملکرد خود را پایش و ارزیابی کنند. این روند از آذرماه آغاز میشود و تا پایان مرداد ادامه دارد. پس از خودارزیابی دستگاهها، نتایج توسط کارشناسان سازمان و نهادهای ذیربط بررسی و نهایی میشود.
شاکریزاده افزود: در این جشنواره عملکرد دستگاهها در دو بخش عمومی و اختصاصی سنجیده شد. شاخصهای عمومی شامل پاسخگویی، رضایت شهروندان، بهبود کیفیت خدمات و ارتقای نظام اداری است و شاخصهای اختصاصی نیز متناسب با مأموریتها و برنامههای توسعه هر دستگاه ارزیابی میشود.
به گفته وی، امسال ۶۳ دستگاه اجرایی استان در این ارزیابی شرکت کردند که نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. میانگین امتیازات کسبشده ۱۴۵۲ از ۲۰۰۰ بود که نشاندهنده روند رو به رشد عملکرد دستگاههاست.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی هرمزگان در پایان ضمن قدردانی از تلاش کارشناسان و مدیران در اجرای این فرآیند گفت: جشنواره ارزیابی فرصتی برای بازنگری در عملکردها و ارتقای سطح خدمترسانی است و امیدواریم تمامی دستگاهها با تکیه بر قانونمداری و پاسخگویی، مسیر خدمت صادقانه به مردم را با جدیت ادامه دهند.