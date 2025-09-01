گزارش ویدویی؛
بیستوهشتمین جشنواره شهید رجایی در بندرعباس برگزار شد
بیستوهشتمین جشنواره شهید رجایی با شعار «دولت کنار مردم» روز نهم شهریورماه ۱۴۰۳ در فرهنگسرای «طوبی» برگزار شد. در این مراسم، بر اساس ارزیابی عملکرد سالانه دستگاهها، از شش دستگاه اجرایی برتر و دو دستگاه در موضوعات ویژه قدردانی شد.
در بخش تولیدی، شیلات هرمزگان بهعنوان دستگاه برتر معرفی گردید. شرکت برق منطقهای در حوزه توسعه زیرساختی رتبه نخست را کسب کرد. ادارهکل محیط زیست در بخش سلامت و رفاه شایسته تقدیر شناخته شد. آموزش فنی و حرفهای در بخش علوم و آموزش برگزیده شد و ادارهکل استاندارد نیز در بخش عمومی و قضایی بهعنوان دستگاه برتر معرفی شد.
همچنین از سازمان صنعت، معدن و تجارت و شرکت شهرکهای صنعتی بهدلیل فراهمسازی بستر مناسب توسعه در استان تقدیر به عمل آمد.