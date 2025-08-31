کشف بیش از 5 میلیون عدد قرص و یک تن مواد مخدر در چهارباغ+فیلم

به گزارش ایلنا از البرز، سردار حمید هداوند با اعلام این خبر اظهار داشت: با اشراف اطلاعاتی مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان چهارباغ و پلیس مبارزه با مواد مخدر استان، اعضای باندی که اقدام به تهیه و توزیع مقادیر زیادی قرص و مواد مخدر می‌کردند، شناسایی و پس از هماهنگی قضایی سه نفر از متهمان دستگیر شدند.

وی افزود: در بررسی‌های انجام‌شده، بیش از ۵ میلیون عدد قرص مخدر و انواع پودر با مارک‌های مختلف به وزن یک تن و ۳۰۰ کیلوگرم از مخفیگاه متهمان کشف و ضبط شد. ارزش این محموله بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

فرمانده انتظامی استان البرز در پایان با تأکید بر عزم پلیس در برخورد قاطع با شبکه‌های توزیع مواد مخدر گفت: مبارزه بی‌امان با سوداگران مرگ همچنان با جدیت از سوی پلیس دنبال می‌شود و با قدرت ادامه خواهد داشت.

