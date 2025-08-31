پیام مدیر شعب بانک شهر منطقه قزوین به مناسبت هفته بانکداری اسلامی

به گزارش ایلنا، در این پیام آمده است: هفته بانکداری اسلامی فرصتی ارزشمند است تا یادآور شویم اصول و مبانی بانکداری اسلامی، نه تنها بر شفافیت، اخلاق و عدالت مالی تأکید دارد، بلکه نقش مهمی در توسعه اقتصادی پایدار و اعتمادسازی در جامعه ایفا می‌کند.

به نمایندگی از همکاران عزیز در شعب منطقه قزوین، این هفته را گرامی می‌دارم و از تلاش بی‌وقفه همه کارکنان شبکه بانکی در ارائه خدمات بانکی مطابق با ارزش‌ها و آموزه‌های بانکداری اسلامی قدردانی می‌کنم.

امیدوارم با همت و تعهد همه ما، شاهد ارتقای سطح خدمات، افزایش رضایت مشتریان و تقویت اعتماد عمومی باشیم و مسیر رشد و توسعه بانکداری اسلامی را همواره با افتخار دنبال کنیم.

احسان حقگو

مدیر شعب منطقه قزوین بانک شهر

انتهای پیام/