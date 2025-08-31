پیام مدیر شعب بانک شهر منطقه قزوین به مناسبت هفته بانکداری اسلامی
مدیر شعب بانک شهر منطقه قزوین هفته بانکداری اسلامی را تبریک گفت.
به گزارش ایلنا، در این پیام آمده است: هفته بانکداری اسلامی فرصتی ارزشمند است تا یادآور شویم اصول و مبانی بانکداری اسلامی، نه تنها بر شفافیت، اخلاق و عدالت مالی تأکید دارد، بلکه نقش مهمی در توسعه اقتصادی پایدار و اعتمادسازی در جامعه ایفا میکند.
به نمایندگی از همکاران عزیز در شعب منطقه قزوین، این هفته را گرامی میدارم و از تلاش بیوقفه همه کارکنان شبکه بانکی در ارائه خدمات بانکی مطابق با ارزشها و آموزههای بانکداری اسلامی قدردانی میکنم.
امیدوارم با همت و تعهد همه ما، شاهد ارتقای سطح خدمات، افزایش رضایت مشتریان و تقویت اعتماد عمومی باشیم و مسیر رشد و توسعه بانکداری اسلامی را همواره با افتخار دنبال کنیم.
احسان حقگو
مدیر شعب منطقه قزوین بانک شهر