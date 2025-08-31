نوآوری و جهاد علمی؛ محور سخنان قائممقام دانشگاه آزاد در کرج
قائممقام دانشگاه آزاد اسلامی در مراسم افتتاح پروژههای واحد کرج بر ضرورت نوآوری و تحول در مدیریت دانشگاهی تأکید کرد و گفت دانشگاه آزاد با پول مردم ساخته شده و باید در خدمت مردم باشد. او همچنین به تعهد شبانهروزی مدیران و اهمیت ارائه امکانات برتر برای جذب مهمانان خارجی اشاره کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، علی سروری مجد، قائممقام رئیس دانشگاه آزاد اسلامی طی نشستی با رئیس و اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد کرج که در حاشیه مراسم افتتاح پروژههای عمرانی و علمی این دانشگاه در هفته دولت برگزار شد؛ درباره تحول، نوآوری و مسئولیتپذیری در نظام آموزش عالی، اظهار کرد که اگر مدیری دو روزش مانند هم باشد، یعنی از مسیر تحول فاصله گرفته و نه جهاد علمی، نه فناوری و نه نوآوری را دنبال کرده است.
سروری مجد با اشاره به روحیه خستگیناپذیر شهید طهرانچی افزود: این شهید از مسیر خود حتی با اطلاع از شهادت احتمالی دست نکشید و روح او همچنان حاضر و راهنما است.
قائممقام دانشگاه آزاد اسلامی همچنین به شعار سومین اجلاس دانشگاه آزاد اشاره کرد و گفت: جمعبندی معاونان این بود که دانشگاه از مردم و برای مردم است. دانشگاه آزاد با پول بیتالمال ساخته شده و باید در خدمت مردم باشد.
وی بر اهمیت آمادهسازی دانشگاه برای جذب مهمانان خارجی تأکید کرد و گفت: دانشگاه آزاد کرج باید امکاناتی ارائه دهد که برتری آن نسبت به سایر دانشگاهها مشخص باشد تا مهمانان خارجی انتخاب خود را به نفع این دانشگاه انجام دهند.
سروری مجد در بخش دیگری از سخنانش به تجربه شخصی خود از تعهد شبانهروزی مدیران اشاره کرد و گفت: بارها دیده است همکارانش با تماسهای تلفنی و تلاشهای خستگیناپذیر کارها را پیش بردهاند، پول تأمین کردهاند و فعالیتها را اجرا کردهاند.
در پایان، سروری مجد با افتخار یادآوری کرد که بسیاری از رؤسای جمهور و معاونان وزرا، فارغالتحصیل دانشگاه آزاد هستند و این نشاندهنده جایگاه ملی و برند بودن دانشگاه آزاد است.