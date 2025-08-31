به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، حسین کلانتری در حاشیه افتتاح پروژه‌های عمرانی آموزشی ورزشی دانشگاه آزاد کرج که با حضور معاون استانداری و مسئولان کشوری این دانشگاه برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و شهدای دولت، اظهار کرد: همزمان با هفته دولت، مجموعه‌ای از طرح‌های عمرانی دانشگاه آزاد کرج به بهره‌برداری رسید که نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌های علمی، رفاهی و فناورانه این واحد دانشگاهی خواهد داشت.

وی افزود: این پروژه‌ها شامل مجتمع آموزشی مهارتی شهید دکتر تهرانچی، مجتمع نان کامل (فاز دوم)، پارک ویژه بانوان، زمین ورزشی (فاز دوم)، دو مدرسه در هشتگرد، دفتر مرکز خدمات مشاوره استان البرز و مرکز استحصال فلزات گرانبها از بردهای الکترونیکی و الکتریکی در مهرشهر است.

رئیس دانشگاه آزاد کرج تصریح کرد: اجرای این پروژه‌ها علاوه بر توسعه فضاهای آموزشی و رفاهی، زمینه‌ساز ایجاد اشتغال مستقیم برای دانشجویان نیز شده است. به‌طور نمونه، پارک بانوان که در فضایی به وسعت یک هکتار ایجاد شده و قابلیت توسعه تا سه هکتار را دارد، ضمن فراهم کردن امکاناتی چون مبلمان شهری، فضای سبز و بوفه دانشجویی ویژه خواهران، برای ۱۲ نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده است.

کلانتری با اشاره به سرمایه‌گذاری‌های دیگر دانشگاه گفت: ما چندین طرح ۴۰ و ۸۰ متری را در دو نقطه دانشگاه اجرا کرده‌ایم که هزینه اجرای ۸۰ متری‌ها یک میلیارد و ۵۲۰ میلیون تومان و طرح‌های ۴۰ متری تقریباً نصف این میزان است. جلسات هفتگی برای پیگیری پیشرفت پروژه‌ها تا پنجم آبان ماه، روز ولادت حضرت خدیجه، ادامه دارد. همچنین از فضای ۵ هکتاری گلخانه، سه هکتار آن آماده بهره‌برداری شده و توسعه دانشکده جامعه و رسانه و سلف‌سرویس با فضایی ۲۱۰۰ متر مربعی و هزینه ۳۱۰ میلیارد تومان در دست اجرا است که در هر وعده ظرفیت پذیرش ۵ هزار نفر را دارد و شامل رستوران، فست‌فود، کافه کتاب و کافی‌شاپ خواهد بود.

وی با عنوان اینکه پروژه‌های عمرانی منجربه ایجاد اشتغال شده که اغلب دانشجو هستند؛ افزود: دانشگاه آزاد کرج با ۵۲ هزار دانشجو و ۵۵۰ عضو هیأت علمی از واحدهای پیشرو در کشور محسوب می‌شود و امروز علاوه بر فعالیت‌های آموزشی، در حوزه‌های فناوری و نوآوری نیز اقدامات مؤثری انجام داده است. طرح‌هایی مانند گلخانه ۵ هکتاری در ماهدشت، توسعه دانشکده جامعه و رسانه به میزان ۱۲۰۰ متر مربع و ۱۰ فضای کاربنیان و نوآوری نیز تا دو ماه آینده به بهره‌برداری خواهند رسید که مجموع سرمایه‌گذاری آنها بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

کلانتری اذعان داشت: اعضای هیأت رئیسه و کارکنان دانشگاه باید تمام تمرکز خود را بر کار عملی و پیشبرد پروژه‌ها بگذارند و از حاشیه‌سازی‌ها و مسائل جزئی دوری کنند. دانشگاه تا پایان سال جاری تمامی پروژه‌های باقی‌مانده را به سرانجام خواهد رساند و من شخصاً بر روند اجرای آنها نظارت خواهم داشت.

وی با تأکید بر اهمیت تمرکز بر کار، گفت: در دانشگاه ما دنبال حاشیه و موارد جزئی هیچ کس نباشد. اعضای هیئت رئیسه و کارکنان باید به کارشان بچسبند و تمام صندلی‌ها برای کسانی است که به وظایف خود عمل می‌کنند. من حتی اگر لازم باشد، صندلی کسانی که کار نمی‌کنند را از زیر پایشان خواهم کشید.

انتهای پیام/