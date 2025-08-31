حفظ کرامت انسانی همه‌ شهروندان ولو متخلفان سد معبر، ساختمان و غیره واجب است

به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، علی فرمانی عصر امروز در جلسه علنی شورای شهر قزوین گفت: همه ما روزی در پیشگاه خداوند متعال پاسخگوی اعمال و رفتارمان خواهیم بود و وااسفا از آن لحظه‌ای که برای حقوق مردم و رعایت نکردن انصاف و عدل در نزد قاضی یگانه هستی پاسخی نداشته باشیم. وی اضافه کرد: جناب شهردار امروز پس از سپری شدن یک دوره کامل از عمر مدیریت شهری، پرسش ما این است؛ استراتژی شما در پیشبرد امور کهن شهر قزوین چه بوده و هست؟ چرا به هیج کدام از مصوبات شورا کوچکترین اعتنایی ندارید؟ عضو شورای شهر قزوین تصریح کرد: مگر نه این است که طبق قانون مصوبات شورا و سیاست‌های تعیین شده فرضِ بر شهردار و مدیران شهر است؟ به استناد کدام‌ بند از قانون و با کدام اختیارات فراقانونی مصوبات کارشناسی را ابتر گذاشته یا از مسیر اجرا حذف کرده اید؟ فرمانی با بیان اینکه امروز به‌عنوان نماینده مردم‌ کهن شهر قزوین از شما که از یادگاران دفاع مقدس هستید چند سئوال دارم؟ گفت: کارنامه‌ی شما در مبارزه با فساد، رفع تعارض منافع و جلوگیری از رانت چیست؟ یکی از دلایلی که ما اینجا گرد هم نشسته‌ایم این است که بدانیم در مسیر مبارزه با رانت و فساد چه عملکردی داشته اید؟ وی اضافه کرد: اگرسخنان شما را در روز معارفه مرور کنیم، به نظر شما صباغی روز معارفه مقابل صباغی امروز نخواهد بود کدام را باور کنیم؟ داستان جذب سرمایه های هنگفت برای رونق گردشگری و توسعه شهری به کجا انجامید؟ عضو شورای شهر قزوین تصریح کرد: قرار بود ظرف یک سال تمام پروژه های نیمه تمام عمرانی به سرانجام برسد و سالیانه چندین ابر پروژه عمرانی سر از خاک برآورد. آقای صباغی سال چهارم شدید ولی هنوز مثل سال اولی های سخن میرانی! آقای شهردار! فرمانی افزود: پاسخ دهید که چگونه اولویت‌های اجرایی شهر را بدون ملاحظه‌ی شورای اسلامی شهر تعیین می‌کنید؟ چرا هر روز در این شهر باید منتظر حاشیه‌ای از مجموعه مدیریتی تحت نظر شما باشیم؟ وی ادامه داد: تا کی باید اقدامات نسنجیده در دوره مدیریتی جنابعالی خوراکی برای رسانه های معاند انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی باشد و خاطر مردم شهیدپرور و متدین قزوین را آزرده کند. عضو شورای شهر قزوین با بیان اینکه در روزهایی که پس از دفاع مقدس 12 روزه و شهادت مظلومانه سرداران، دانشمندان و عده زیادی از مردم تاکید مقام معظم رهبری بر حفظ وحدت و توجه ویژه به مردم است، گفت: آیا رفتار نادرست مأموران سد معبر و اشکالات بی شمار در نوع اجرای قانون توسط مأموران و مسئولان مربوطه را رصد می‌کنید؟ فرمانی اضافه کرد: حفظ کرامت انسانی همه‌ شهروندان ولو متخلفان سد معبر، ساختمان و غیره واجب است، چگونه ممکن است عوامل ما با لباس مزین به نماد شهرداری به سر فروشندگان کنار خیابان بریزند و آنان را ضرب و شتم کنند؟ چه کسی اجازه داده مأمور ما مردم را بزند؟ وی ادامه داد: . آیا این فیلم شعار قزوین مقصد گردشگری را نشان می‌دهد؟ این فیلم یکی از رزومه‌های شهردار و مدیریت شهری برای جذب توریست سرمایه‌گذار است؟ این فیلم نماد توان اجرایی شهردار راستای سیاست‌های شورا و مصوبات آن می‌باشد؟ فرمانی اضافه کرد: این فیلم جزو یکی از برنامه‌های فرهنگی روز قزوین و هفته فرهنگی قزوین است. وی ادامه داد: اینجانب علی فرمانی خادم کوچک مردم خواستار برخورد قاطع شورا با شهردار به واسطه تبصره‌ای که در ذیل تمامی مصوبات مبنی بر اینکه صرف و صلاح شهر به عهده شخص شهردار می‌باشد هستم و حضور شهردار در اولین جلسه صحن علنی شورا برای پاسخگویی و برخورد قانونی با مسببین وضع موجود و ارائه گزارش نحوه برخورد به مردم عزیزمان هستم. فرمانی افزود: به کرات در جلسات عمومی و خصوصی اعلام داشتیم اشتباهات خود را بپذیرید، منیت را کنار گذاشته و از مردم، خانواده شهدا و دلسوزان شهر پوزش بخواهید، باور کنید که مردم نجیب آگاهند و نگذارید آیندگان به گونه ای دیگر قضاوتتان کنند. وی ادامه داد: به‌عنوان نماینده ای مردم سئوالم این است آیا امروز از میزان رضایتمندی کارکنان و خصوصا بدنه نخبه و کارشانسی شهرداری نسبت به عملکرد و رویکردتان خبر دارید؟ فکر می‌کنید چهارسال برای شما در همراه‌ و همدل کردن بیش از دوهزار نفر کارکنان شهرداری کافی نبود؟ چگونه و با کدام مدل مدیریتی می‌شود با روش‌های غلط، منجر به نارضایتی کارکنان، خانواده های آنان و اقشار خدوم جامعه شوید و همچنان بر ادامه‌ی این مدل مدیریتی اصرار داشته باشید. عضو شورای شهر قزوین خاطرنشان کرد: آقای شهردار، در نهایت حالا که کمتر از 9 ماه دیگر تا پایان مسئولیتی‌که به امانت به گردن شماست باقی مانده این مطالبه‌ی جدی وجود دارد که گزارش کامل از عملکرد تان در اجرای سیاست‌های شورا به مردم بدهید؟ وی افزود: شما کارگزار مردم به انتخاب نمایندگان آنان بودید و ما در حضور اصحاب رسانه و مردم با صدای رسا و قاطعانه منتظر پاسخگویی هستیم. اگر نیاز باشد از تمام ابزار های قانونی و اجتماعی برای دفاع و احقاق حقوق مردم استفاده خواهم کرد و مسئولیت خود را محدود به ساختمان شورا نخواهم کرد.

آبروی قزوین در روز قزوین رفت

ولی چگینی هم در ادامه گفت: قزوین همواره به عنوان شهری با پیشینه‌ی تاریخی، فرهنگی و تمدنی غنی شناخته شده است؛ اما پرسش جدی امروز این است که آیا رفتار و عملکرد برخی واحدهای شهرداری با این پیشینه و هویت فرهنگی هم‌خوانی دارد؟

وی اضافه کرد: یک‌ماه پیش همین‌جا و با صدای بلند هشدار دادم و گفتم مراقب باشید، رفتار با مردم حتی اگر خلاف قانونی رخ داده باشد، باید در چارچوب انسانیت، قانون و احترام باشد. گفتم حرمت مردم قزوین خط قرمز ماست، اما انگار صدای ما شنیده نشد.

عضو شورای شهر قزوین با بیان اینکه دیروز فیلمی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نه تنها دل مردم قزوین بلکه وجدان هر انسان آزاده‌ای را به درد آورده، گفت: صحنه‌ای که 7 تا 8 نفر از مأمورین شهرداری به جای اجرای قانون به خشونت و تحقیر متوسل شدند. این نه اجرای قانون بود، نه مدیریت شهری؛ این لکه ننگی است بر پیشانی مدیریتی که باید پناه مردم باشد، نه ابزاری برای ترسشان.

چگینی افزود: بر اساس اصل 22 قانون اساسی حیثیت، جان، مال و حقوق مردم مصون از تعرض است، مگر به حکم قانون. همچنین طبق اصل 36 قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون ممکن است و بر اساس قانون شهرداری‌ها، مأموران شهرداری حق برخورد فیزیکی با شهروندان را ندارند، بلکه موظف به انتقال موضوع به مراجع قانونی‌اند.

وی ادامه داد:‌ بنابراین هیچ‌یک از مأموران اجرائیات مجاز نیستند در مقام «قاضی و مجری حکم» عمل کنند و با رفتار غیرقانونی کرامت انسانی شهروندان را خدشه‌دار سازند.

عضو شورای شهر قزوین با ذکر اینکه در ماده 71 قانون شوراها یکی از وظایف اصلی شوراها نظارت بر حسن اجرای مصوبات و فعالیت‌های شهرداری است، گفت: لذا این مطالبه‌ی بحق وجود دارد که شورا نسبت به شیوه‌ی عملکرد اجرائیات نظارت دقیق‌تری اعمال کند.

چگینی با اشاره به نامه‌ 53 نهج‌البلاغه (عهدنامه مالک اشتر) تصریح کرد: امیرالمؤمنین در این نامه نشان می‌دهد که مدیریت و حاکمیت بدون رحمت، مدارا و رعایت کرامت مردم مشروعیت ندارد.

وی اضافه کرد: این اتفاق نه یک خطای فردی بلکه نشانه یک سیستم معیوب است؛ سیستمی که هشدارها را جدی نمی‌گیرد، آموزش نمی‌دهد، مدیریت بحران بلد نیست و آبروی یک شهر را با یک حرکت غلط خرج بی‌تدبیری می‌کند.

عضو شورای شهر قزوین تصریح کرد: تلخ‌تر از همه این است که امروز «روز قزوین» است؛ روزی که باید مایه افتخار و سربلندی باشد، روزی که باید رسانه‌ها از فرهنگ، ریشه و عزت این شهر بگویند. اما چه شد؟ آبروی قزوین نه تنها در کشور بلکه در دنیا و رسانه‌ها رفت. روز قزوین شد روز شرمندگی مدیریت شهری و شورا و این اتفاق یک لکه ننگیست برای مدیریت شهری و برای قزوین با فرهنگ.

چگینی افزود: من به‌عنوان نماینده مردم و به عنوان کسی که شرافت خدمت رو با گوشت و خونم باور دارم، این رفتار رو به شدت محکوم می‌کنم و از صمیم قلبم از این دست فروش زحمت کش مظلومی که برای لقمه ای نان حلال با دستان پینه بسته که مورد ضرب و شتم قرار گرفته، همچنین از خانواده ایشان و همه مردم قزوین و هر وجدان بیداری عذرخواهی می‌کنم.

وی ادامه داد: عذرخواهی رسمی و فوری شهردار قزوین از مردم، بدون توجیه و بدون انداختن تقصیر به گردن دیگران را امروز از پشت همین تریبون مطالبه می‌کنم.

عضو شورای شهر قزوین همچنین بر لزوم شناسایی و تعلیق فوری همه عوامل میدانی و مدیریتی این حادثه و معرفی آنان به دستگاه قضایی تاکید کرد و گفت: اصلاح فوری رویه‌های برخورد با دستفروشان و آموزش مأموران سد معبر، بر اساس قانون، اخلاق و کرامت انسانی.

چگینی اضافه کرد: همچنین خواستار ارائه گزارش مکتوب مدیریت شهری به شورای شهر و مردم ظرف 72 ساعت آینده درباره اقدامات اصلاحی هستیم.

چگینی افزود: امروز جامعه به‌ویژه پس از روزهای پرتنش اخیر، بیش از هر زمان دیگری به آرامش، احترام و تدبیر نیاز دارد. مردمی که در جنگ 12 روزه، با نجابت و غیرت، پشت نظام ایستادند و عزت و وفاداری خود را نشان دادند، سزاوار این نیستند که در شهر خود، شاهد خشونت و تحقیر باشند.

عضو شورای شهر قزوین تصریح کرد: پس یا این نگاه باید عوض شود و یا این مدیریت باید کنار برود، چون قزوین جای مردمی عزتمند و قانون‌مدار است که حق دارند با احترام زندگی کنند.

چگینی اضافه کرد: ما از این داستان درسی بزرگ برای آینده شهر می‌گیریم و آن این است که شهر نه با زور و ترس بلکه با احترام و قانون اداره شود. همان‌طور که تا امروز با صدای بلند و دل پاک کنار شما بودم، تا روزی که حتی یک نفر از مردم این شهر احساس بی‌عدالتی و بی‌حرمتی کند، سکوت نخواهم کرد.

چهار سال است داد می‌زنم شهردار قزوین از عهده اداره شهر برنمی‌آید

قاسم اللهیاری نیز در ادامه گفت: در این جایگاه نه برای تعارف آمده‌ام و نه برای مصلحت‌اندیشی‌های پشت پرده. آمده‌ام تا صدای مردم باشم؛ همان مردمی که ما را به این شورا فرستادند نه برای سکوت، بلکه برای دفاع از حق، نظارت، و مطالبه‌گری. امروز با دلی پر از درد و زبانی سرشار از گلایه، پشت این تریبون ایستاده‌ام.

وی اضافه کرد: چهار سال است که از این تریبون و در جلسات مختلف، بارها و بارها فریاد زده‌ام که شهردار قزوین از عهده‌ اداره این شهر برنمی‌آید. چهار سال تمام ضعف، بی‌تدبیری، ناتوانی مدیریتی و ناکارآمدی آشکار را هشدار دادم، اما نه تنها حمایتی ندیدم، بلکه با سکوت معنا‌دار برخی همکاران روبه‌رو شدم.

عضو شورای شهر قزوین تصریح کرد: متأسفانه امروز شاهد وضعیتی هستیم که در آن عملکرد شهردار قزوین نه‌تنها پاسخگوی انتظارات مردم نیست، بلکه در بسیاری موارد با سوء مدیریت و حتی رفتارهای خارج از عرف و تخلف همراه بوده است.

اللهیاری افزود: وقتی مردم از خدمات شهری ناراضی‌اند، وقتی ساختار شهرداری دچار بی‌انضباطی و بی‌عدالتی است، ما به‌عنوان نمایندگان مردم چه کرده‌ایم؟ آیا به رسالت نظارتی خود عمل کرده‌ایم یا در برابر منافع شخصی و روابط پشت پرده، چشم بر حقایق بسته‌ایم؟

وی با بیان اینکه رفتار زننده، توهین‌آمیز و بی‌رحمانه با دست‌فروشان این شهر قلب هر انسان با وجدانی را به درد می‌آورد، گفت: مگر این‌ها فرزندان همین خاک نیستند؟ مگر در این شرایط سخت اقتصادی، کارگریِ شرافتمندانه جرم است؟

اللهیاری ادامه داد: به‌جای آن‌که تدبیری برای ساماندهی و حمایت از آنان اندیشیده شود، با الفاظ توهین‌آمیز، برخورد تحقیرآمیز و رفتارهای دور از شأن انسانی مواجه شدند. آیا این است نگاه انسانی و مدیریت شهری شایسته؟

عضو شورای شهر قزوین با ذکر اینکه در شرایطی که جامعه بیش از هر زمان دیگری نیازمند اتحاد مقدس، همدلی و هم‌صدایی برای عبور از بحران‌هاست، ما حق نداریم چشم بر بی‌عدالتی، بی‌تدبیری و بی‌احترامی به کرامت مردم ببندیم، گفت: انتظار می‌رفت که دستگاه‌های بالادستی در برابر گزارش‌ها و اسناد تخلفات ورود کنند؛ اما تاکنون اقدام جدی در برخورد با شهردار شاهد نبودیم.

وی ادامه داد: شهرداری که می‌گوید من تا آخرین قطره خونم در شهرداری می‌مانم و استعفا نمی‌دهم، مشخص است که عرصه خدمت را با صحنه نبرد با دشمنان اشتباه گرفته است.

عضو شورای شهر قزوین با بیان اینکه اینجانب چهار سال پیش در فرآیند انتخاب شهردار به آقای صباغ رای ندادم و چهار سال است با عداوت و دشمنی شخصی ایشان مواجه هستم، گفت: شرمنده شما مردم شریف هستم که مطالبات شهروندی شما که از سوی بنده به شهرداری ارسال می شود به خواست شهردار به در بسته می‌خورد.

اللهیاری افزود: ما اینجا هستیم که به‌جای مماشات از حق شما دفاع کنیم. سکوت در برابر تخلف عین خیانت به اعتماد شماست. شورا خانه مردم است،

وی ادامه داد: همکاران بیایید یک‌بار برای همیشه منافع مردم را بر منافع شخصی و جناحی مقدم بدانیم. آیا ما فراموش کرده‌ایم که وامدار رأی مردم هستیم، نه وام‌دار جایگاه شهردار یا منافع فردی و جناحی؟

عضو شورای شهر قزوین تصریح کرد: از این تریبون اعلام می‌دارم که تداوم این روند، قابل تحمل نیست و خواستار ارائه گزارش جامع عملکرد مأموران سدمعبر شهرداری در برخورد با دست‌فروشان و وانت‌بارها و در نهایت بررسی صلاحیت ادامه کار شهردار در قالب سئوال و استیضاح شهردار جلسات آتی شورا هستم.

انتهای پیام/