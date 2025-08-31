خبرگزاری کار ایران
استاندار مرکزی خبر داد:

بهره‌برداری از 46 پروژه در شهرستان شازند با ایجاد 922 فرصت شغلی

استاندار مرکزی گفت: 46 پروژه عمرانی و اقتصادی همزمان با اعتبار 4570 میلیارد ریال با هفته دولت در شهرستان آشتیان به بهره‌برداری رسید. بهره‌برداری از این پروژه‌ها 922 فرصت شغلی را با خود به همراه داشته است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی زندیه‌وکیلی در مراسم بهره‌برداری از پروژه‌های شهرستان آشتیان به مناسبت هفته دولت، افزود: امروز در شهرستان آشتیان در یک واحد آموزشی، آیین خشت‌گذاری به جای کلنگ‌زنی برگزار شد.

وی به ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی در راستای رفع ناترازی انرژی در استان مرکزی اشاره کرده و ادامه داد: علاوه بر توجه به طرح‌های انرژی خورشیدی، پروژه‌های نهضت عدالت در فضاهای آموزشی هم مورد اهتمام مسئولان قرار گرفته است.

