به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی زندیه‌وکیلی در مراسم بهره‌برداری از پروژه‌های شهرستان آشتیان به مناسبت هفته دولت، افزود: امروز در شهرستان آشتیان در یک واحد آموزشی، آیین خشت‌گذاری به جای کلنگ‌زنی برگزار شد.

وی به ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی در راستای رفع ناترازی انرژی در استان مرکزی اشاره کرده و ادامه داد: علاوه بر توجه به طرح‌های انرژی خورشیدی، پروژه‌های نهضت عدالت در فضاهای آموزشی هم مورد اهتمام مسئولان قرار گرفته است.

