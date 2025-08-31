مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین خبر داد؛
شناسایی 1700 دانشآموز قزوینی با مشکلات اجتماعی و روانی
مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین گفت: ۱۷۰۰ نفر دانشآموز دارای مشکلات اجتماعی و روانی شناسایی کردیم که اگر مداخله روانشناختی نکنیم، ممکن است دست به خودکشی بزنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، حسنعلی اصغری عصر امروز در نشست خبری با اهالی رسانه استان قزوین گفت: ۱۴۷ طرح مدرسه سازی در استان قزوین در راستای نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی دولت چهاردهم در دستور کار قرار دارد که یک هزار و ۱۷ کلاس درس تا یکسال آینده به بهره برداری میرسد.
وی اضافه کرد: همچنین از این تعداد ۳۲ طرح مدرسه سازی با ۱۳۲ کلاس درس تا ابتدای مهرماه افتتاح خواهد شد. همچنین ۱۰ میلیارد تومان بودجه برای تجهیز ۱۱۴ هنرستان در قزوین تخصیص یافته و به زودی توزیع میشود و همچنین ۱.۵ میلیارد تومان نیز برای تجهیزات امکانات پژوهش سراهای دانش آموزی تخصیص یافته است.
دبیر شورای آموزش و پرورش استان قزوین با بیان اینکه مهمترین چالش ما در حوزه تجهیز مدارس کمبود منابع و اعتبار است، گفت: از آنجایی که بیش از ۵۰ درصد دانش آموزان متوسطه استان در هنرستانهای فنی و حرفهای و کاردانش تحصیل میکنند، اما بسیاری از تجهیزات هنرستانها فرسوده شده و کارگاههای آموزشی مناسبی در اختیار دانش آموزان قرار ندارد.
اصغری همچنین درباره مشکلات موجود در زمینه ساخت ۲ هتل برای فرهنگیان بیان کرد: سال ۸۸ برای خرید هتل در مشهد و رامسر اقدام شد، اما سند به جای اینکه به نام سهامداران زده شود به نام دولت زده شده بود و این موضوع چالشی برای استان به وجود آورد که با طرح مسأله در حضور وزیر آموزش و پرورش نسبت به حل موضوع دستور صریح رفع مشکل را گرفتیم.
وی ادامه داد: همچنین اردوگاه یانسآباد آبیک با ۱۲۰ هکتار زمین امکانات بسیار خوبی دارد که میتواند به دانش آموزان ارائه دهد و نیازمند حمایت مالی وزارتخانه برای تجهیز این اردوگاه بودیم که در سفر وزیر آموزش و پرورش این موضوع مطرح شد و بخشی از هزینه ۳۰۰ میلیارد تومانی این اردوگاه توسط وزارتخانه پرداخت میشود.
مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین از کاهش محسوس آمار دانشآموزان اتباع خبر داد و گفت: سال تحصیلی گذشته: ۷ هزار و ۹۲۰ دانش آموز اتباع داشتیم که ۵ هزار و ۷۰۰ نفر از آنها در مقطع ابتدایی تحصیلی میکردند و امروز آمار دانشآموزان اتباع مقطع ابتدایی ما به ۲ هزار و ۱۰۰ نفر کاهش یافته است.
اصغری افزود: در حال حاضر ۵ هزار و ۵۷۲ نفر دانشآموز بازمانده از تحصیل داریم که ۴۳۰ نفر از آنها دانشآموز مقطع ابتدایی، ۱۲۸۱ نفر دانشآموز در مقطع متوسطه اول و ۳ هزار و ۸۶۱ نفر هم دانشآموز در مقطع متوسطه استان هستند.
وی ادامه داد: آمار جمعیت دانشآموزان در سال گذشته حدود ۲۵۰ هزار نفر بود که امسال نزدیک به ۲۴۷ هزار و ۵۰۰ دانش آموز در مقاطع تحصیلی مختلف خواهیم داشت و همچنین در خصوص آمار بازماندگان تحصیل نیز وجود دارد.
دبیر شورای آموزش و پرورش استان قزوین با اشاره به موفقیت دانشآموزان قزوینی در آزمون سراسری گفت: تعداد رتبههای زیر ۱۰۰ استان قزوین در کنکور امسال ۲ برابر استانهای دیگر است و این توسعه بسیار خوبی است که با تلاش معلمان و دانشآموزان استان به دست آمد.
اصغری همچنین از غربالگری اجتماعی ۵۰ درصد دانشآموزان استان در قالب طرح نماد خبر داد و گفت: افسردگی و طلاق بالاترین آسیبهای اجتماعی محصلان در استان قزوین هستند و ۱۷۰۰ نفر دانشآموز دارای مشکلات اجتماعی و روانی شناسایی کردیم که اگر مداخله روانشناختی نکنیم، ممکن است دست به خودکشی بزنند.