سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان استان مرکزی عنوان کرد:

باز شدن مسیر اشتغال 1400 سرباط متخصص با اجرایی شدن طرح مهتا

سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان استان مرکزی گفت: اجرای طرح ملی «مهتا» در این استان مسیر اشتغال 1400 سرباز متخصص را باز کرده است. این طرح با هدف توانمندسازی جوانان، ارتقای اشتغال‌پذیری و بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها)، با همکاری نهادهای نظامی و دستگاه‌های متولی، از ابتدای شهریورماه در استان مرکزی به اجرا درآمده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد مرادی در جلسه هماهنگی اجرای طرح ملی «مهتا»، با بیان اینکه تفاهم‌نامه همکاری مشترکی میان وزارت ورزش و جوانان و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، منعقد شده است، افزود: طرح «مهتا» با هدف آموزش مهارت‌های کاربردی و متناسب با بازار کار به جوانان، به ویژه سربازان وظیفه، با مشارکت مؤثر سمن‌ها و نهادهای نظامی تدوین شده است.

وی ادامه داد: در مرحله نخست اجرای این طرح، 1400 نفر از سربازان هدف در استان، آموزش‌های مهارتی لازم را دریافت می‌کنند تا پس از پایان دوران خدمت مقدس سربازی، در مسیر اشتغال پایدار قرار گیرند. این طرح نه تنها نگرانی اشتغال پس از خدمت سربازی را کاهش می‌دهد، بلکه با هدایت جوانان به سمت مهارت‌آموزی واقعی، نقش مهمی در ارتقای سطح اقتصادی و اجتماعی آنان ایفا می‌کند.

