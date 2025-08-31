مدیرکل کار استان:
۱۶ شرکت تعاونی در گلستان افتتاح میشود
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی گلستان گفت: در هفته تعاون درگلستان ۱۶ شرکت تعاونی در ۱۰ شهرستان افتتاح میشود و برای ۲۹۳ نفر شغل پایدار ایجاد خواهد کرد.
به گزارش ایلنای گلستان، ایوب هلاکو در نشست خبری به مناسبت هفته تعاون گفت: در هفته تعاون در گلستان ۱۶ شرکت تعاونی با سرمایه اولیه هزار و ۸۷۰ میلیارد ریال و تسهیلات بانکی ۲۶۰ میلیارد ریال در ۱۰ شهرستان افتتاح میشود و برای ۲۹۳ نفر شغل پایدار ایجاد خواهد کرد.
وی ادامه داد: جشنواره معرفی تعاونیهای برتر، برگزاری نمایشگاه مشاغل خانگی در آزادشهر، پیادهروی برای ترویج فرهنگ تعاونی در علیآبادکتول، برپایی میز خدمت در حاشیه نماز جمعه بهویژه در گرگان و نشستهای تخصصی با اعضای تعاونیها از دیگر برنامههای هفته تعاون دراستان است.
هلاکو بیان کرد: در حال حاضر سه هزار و ۹۳ شرکت تعاونی فعال در گلستان وجود دارد که برای سه هزار و ۶۱۰ نفر شغل ایجاد کرده است. گلستان یکی از پنج استان برتر در صادرات تعاونیها است.
وی افزود: در سال گذشته ۴۳ تعاونی با صادراتی بالغ بر ۲۶ میلیون دلار به کشورهای آسیای میانه، ترکیه، بخشی از اروپا و دیگر کشورها، توانستند جایگاه استان را بهعنوان یکی از پنج استان برتر کشور در این حوزه تثبیت کنند.