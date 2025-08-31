استاندار: روز قزوین فرصتی برای بازخوانی تاریخ و هویت ملی است
استاندار قزوین گفت: روز قزوین تنها فرصتی برای گرامیداشت این روز نیست، بلکه یادآور هویت و غرور ملی مردم این دیار است. این روز برای ما فرصتی است تا گذشته را بازخوانی کنیم؛ ملتی که تاریخ خود را نخواند، محکوم به تکرار تاریخ است، نسل امروز، به ویژه جوانان، باید با تاریخ ایران و تاریخ قزوین پیوند پیدا کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری امروز در مراسم هفته فرهنگی استان قزوین گفت: روز قزوین تنها فرصتی برای گرامیداشت این روز نیست، بلکه یادآور هویت و غرور ملی مردم این دیار است.
وی بیان کرد: این روز برای ما فرصتی است تا گذشته را بازخوانی کنیم؛ ملتی که تاریخ خود را نخواند، محکوم به تکرار تاریخ است، نسل امروز، به ویژه جوانان، باید با تاریخ ایران و تاریخ قزوین پیوند پیدا کنند.
استاندار قزوین افزود: جشنوارهها و برنامههای فرهنگی باید هویت واقعی قزوین را بازتاب دهند و سنتها، فرهنگ و رسوم این دیار را به جهانیان معرفی کنند، قزوین ظرفیتهای تاریخی و گردشگری بیبدیلی دارد که تاکنون بهدرستی شناسایی و معرفی نشده است.
نوذری تصریح کرد: مسئولیت معرفی و بهرهبرداری از این ظرفیتها بر عهده همه است؛ بخشی بر عهده هنرمندان و بخش مهمتر بر عهده رسانههاست؛ دنیای امروز دنیای ارتباطات است و جامعه رسانهای نقش کلیدی در انتقال این هویت دارد.
وی بر اهمیت معرفی ظرفیتهای گردشگری استان تأکید کرد و گفت: در جلسات متعدد پیشنهاد شد قزوین با فیلم و کلیپهای کوتاه و جذاب به مردم معرفی شود.
وی افزود: مجموعه سعدالسلطنه نمونهای بینظیر است که در هیچ جای ایران مشابه ندارد؛ بازارها، مساجد، کاروانسراها، مدارس و خانههای تاریخی، همگی ظرفیتهای گردشگری فوقالعادهای هستند که باید معرفی شوند.
استاندار قزوین تصریح کرد: هیچ چیزی به اندازه گردشگر نمیتواند فضای کسبوکار را در شهر فعال کند، گردشگر علاوه بر خدمات هتل و بازار، موجب رونق کل زنجیره خدمات محلی میشود و مسیر استان ما، مسیر عبور ۱۳ استان است و تردد میلیونی دارد.
نوذری ادامه داد: هدف ما این است که ظرف دو تا سه سال آینده ظرفیت گردشگری استان دو برابر شود. گردشگری تنها مسئولیت میراث فرهنگی نیست؛ شهرداری، رسانهها و فعالان فضای مجازی همگی باید همکاری کنند.
وی تصریح کرد: قزوین بیش از هزار اثر تاریخی دارد که ارزش ثبت جهانی و جذب گردشگر خارجی را دارند، از جمله قلعه الموت که در مسیر ثبت در یونسکو می باشد
نوذری استاندار قزوین در پایان گفت: این کار شدنی است و با همکاری همه، قزوین به جایگاه واقعی خود در گردشگری و معرفی جهانی خواهد رسید.