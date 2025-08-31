مدیرکل امور اقتصاد و دارایی البرز:
با سامانههای ملی، شفافیت مالی و حذف واسطهها محقق میشود
۵ میلیارد و ۵۲۲ میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی در البرز
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان البرز، در نشست خبری با تأکید بر نقش سامانههای ملی در واگذاری املاک و داراییهای دولت گفت: تمام مزایدهها و مناقصهها از طریق سامانه ستاد انجام میشود و این روند ضمن حذف واسطهها، دسترسی عموم مردم را فراهم کرده و گامی مهم در شفافیت مالی و مبارزه با فساد به شمار میآید.
به گزارش خبرنگار ایلنا، فرزین بهنامیفر در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به سیاستهای دولت در اجرای طرح مولدسازی و فروش اموال مازاد اظهار کرد: تجربه مزایدههای اخیر نشان داد که تعیین قیمتها کاملاً شفاف بوده است، چرا که اگر غیر از این بود قطعاً متقاضیان بیشتری برای شرکت در این فرآیند اقدام میکردند.
وی افزود: امروز همه واگذاریها اعم از املاک، خودرو و سایر داراییها در سامانههای ملی بارگذاری میشود و هیچ معاملهای خارج از بستر سامانه ستاد امکانپذیر نیست. در این سامانه قیمتها بهصورت میانگین و واقعی ثبت شده و تمامی خرید و فروشها به شکل شفاف در دسترس عموم مردم قرار دارد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی البرز با تأکید بر حذف واسطهها در فرآیند مزایده و مناقصه گفت: با راهاندازی سامانههای ملی، پرداختها مستقیماً به ذینفع نهایی انجام میشود و قراردادهای دولت نیز به صورت کامل در این سامانهها بارگذاری شده است. این اقدام باعث شده تا مسیرهای فسادزا مسدود و امکان نظارت نهادهای مسئول تسهیل شود.
بهنامیفر ادامه داد: دستگاههای نظارتی، بازرسی و حراست به طور مستمر بر روند اجرای این فرآیندها نظارت دارند و تاکنون گلوگاههای متعددی برای پیشگیری از فساد شناسایی و برطرف شده است.
وی در خصوص روند اجرای طرح مولدسازی در استان البرز نیز گفت: در این استان مقاومت چندانی از سوی دستگاهها برای واگذاری املاک مازاد وجود نداشته و همکاری خوبی از سوی مدیران مشاهده شده است. البته برخی نگرانیها در خصوص نحوه بازگشت منابع وجود دارد که در جلسات تخصصی در حال بررسی و رفع آن هستیم.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی البرز با بیان اینکه تاکنون ۱۷ ملک مازاد شناسایی شده است، تصریح کرد: این املاک با اخذ مجوزهای قانونی از هیأت عالی یا وزارت اقتصاد به فروش خواهد رسید و منابع حاصل در مسیر توسعه استان هزینه میشود.
بهنامیفر در ادامه اظهار داشت: وزارت اقتصاد و دارایی دارای ۱۸ سازمان و نهاد وابسته و پنج معاونت ستادی است که بخشی از آنها دارای برش استانی هستند. در البرز نیز ادارهکل امور اقتصادی و دارایی مأموریتهایی در حوزههایی چون خزانهداری، سرمایهگذاری خارجی، بهبود محیط کسب و کار و صدور مجوزها برعهده دارد.
وی با اشاره به عملکرد حوزه سرمایهگذاری گفت: تاکنون ۵ میلیارد و ۵۲۲ میلیون دلار طرح سرمایهگذاری خارجی در استان البرز مصوب شده است؛ رقمی که در سطح کشور کمنظیر است. به گفته او، سال گذشته ۶۶ میلیون دلار سرمایه واقعی وارد استان شد و امسال نیز اقدامات در حال پیگیری است.
مدیرکل اقتصاد و دارایی البرز تأکید کرد: جذب سرمایهگذار خارجی تنها ورود منابع مالی و تجهیزات نیست بلکه انتقال فناوری، افزایش بهرهوری و بهبود مدلهای بنگاهداری را نیز به همراه دارد.
بهنامیفر با بیان اینکه استان البرز در شاخص بهبود محیط کسب و کار رتبه دوم کشور را به دست آورده است، افزود: در سال گذشته بیش از ۲۰۷ هزار مجوز کسبوکار در درگاه ملی مجوزها ثبت شد که ۷۸ درصد آنها به صدور مجوز منجر شده است.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه گفت: در سال ۱۴۰۲ حدود یکهزار میلیارد تومان اعتبار برای بنگاههای اقتصادی استان مصوب شد که تاکنون بیش از هزار و ۵۰ میلیارد تومان جهت پرداخت به بانکها ارسال شده است. همچنین در سال ۱۴۰۳ نیز بیش از ۱۲۹۰ میلیارد تومان اعتبار در استان تخصیص یافته است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان البرز خاطرنشان کرد: عمده درآمدهای استان از محل مالیات تأمین میشود، بهطوری که بیش از ۹۳ درصد درآمدهای عمومی البرز در سال گذشته از مالیات بوده است.